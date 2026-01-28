日本靖國神社前「國寶石獅」掠自大陸？台大教授開轟：壞透了

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

中國大陸流失文物再度引發關注，根據《央視》近日的報導指出，日本靖國神社前矗立的兩尊石獅，經查證確認掠自遼寧海城，屬於遭非法盜運的中國大陸文物。對此，台大教授苑舉正27日就表示，「日本簡直壞透了，他們使得中國分裂，我們今天所有的問題，都是和日本侵華有直接關係的」，引發討論。

根據《澎湃新聞》報導，由大陸學者編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》近日發布，書中首度系統性梳理並建構出被視為「頭號流失國寶」的唐鴻臚井碑，從遭日本掠奪至目前存放狀態的完整證據鏈，相關史料與文獻引發外界高度關注。

同時《央視》的報導也提到，近年來大陸已促成2310件（套）流失文物藝術品，陸續自美國、義大利、澳洲等國返還，但至今「沒有一件」是日本返還的掠奪文物。《央視》直言呼籲：「大陸的文物，日本該歸還了！」

苑舉正27日在中天節目《全球大爆卦》中直言，相關歷史不但令人難以忘記，若不加以正視，類似情況仍可能再次發生。他指出，日本對中國造成的歷史傷害深遠，當前許多問題都與日本侵華有直接關係，靖國神社前的石獅正是1895年甲午戰爭期間，日軍自遼寧省海城市三學寺前掠奪而來。

苑舉正表示，石獅底座清楚刻有「大清光緒二年閏五月初六日敬立」字樣，並署有立碑人姓名，相關證據明確，日本難以狡辯。他批評，日本當年在中國大陸「予取予求」，大量掠奪文物與資源，對中國大陸造成深重傷害。

苑舉正也提到，隨著中國崛起，日本內部對中國大陸的態度值得警惕，部分言行已觸及極為敏感的歷史與民族情感。他並批評日本政要言論對中國大陸構成雙重傷害，不僅是言語上的傷害，也帶有潛意識層面的歧視，長期存在卻未被公開點破，如今一旦攤在陽光下，勢必加深對立，讓雙方關係更難迴旋。

