日本靜岡也爆重大攻擊事件 離職員工行凶刀傷8人、化學劑傷7人

日本靜岡縣三島市發生攻擊事件，一名男子在工廠內持刃器攻擊員工，並疑似潑灑漂白劑等液體。 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞]

日本靜岡縣三島市橫濱橡膠三島工廠 26 日下午 4 時 30 分左右發生嚴重襲擊事件，一名男子在工廠內持刃器攻擊員工，並疑似潑灑化學藥劑等液體，造成 15 人受傷。警方已以殺人未遂嫌疑，當場逮捕嫌犯。

綜合日媒與警方資訊，案發地點位於靜岡縣三島市南二日町 8 番 1 號的橫濱橡膠三島工廠。傷者皆為 20 至 50 多歲男性，其中 8 人遭刃物刺傷，傷勢分屬重傷與中等傷，另有 7 人疑因接觸化學藥劑等液體而受輕傷，送醫時全數意識清楚，並無生命危險。

廣告 廣告

警方指出，嫌犯為自稱住在三島市中的無業男子 小山雅貴（ 38 歲），犯案後以現行犯遭逮捕。調查顯示，小山過去曾在該工廠任職，並一度居住於附近的員工宿舍，是否因過往工作或私人恩怨行兇，警方仍在釐清。

相關人士透露，小山行兇時疑似配戴防毒面具，並使用求生刀接連攻擊員工，同時潑灑類似漂白水的液體。靜岡縣警方研判，嫌犯具有強烈殺意，不排除是有計畫性的犯行，正進一步調查其動機及是否存在「怨恨」或糾紛背景。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市內閣提出創紀錄年度預算 準備著手控制政府債務

日本準備投入1兆円 讓造船產能在2035年翻倍