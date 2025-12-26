日本靜岡傳持刀傷人！橡膠工場暴力事件至少15人傷 嫌犯現行犯遭逮

日本靜岡縣三島市一處工場26日下午發生持刀攻擊事件，警方與消防人員趕赴現場處理，至少15人受傷，所幸傷者皆意識清楚。（示意圖／達志／美聯社）

日本靜岡縣三島市一處工場26日下午發生重大暴力事件。一名男子闖入工場後持刀攻擊，並疑似向人員潑灑不明液體，造成至少15人受傷。警方獲報後迅速趕抵現場，已將涉案男子逮捕，並以殺人未遂罪嫌展開調查。

根據《靜岡電視台》報導，日本警方與消防單位說明，事件發生在26日下午約4時30分，地點位於靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工場。工場人員當時通報指出，有不明人士持刃器攻擊多人，並在現場潑灑液體，情況一度相當混亂。

消防單位表示，目前確認共有15人受傷，其中6人被送往醫院治療，其餘9人則在現場接受初步處置。所幸傷者全數意識清楚，暫無生命危險。初步研判，傷者中約有8人疑似遭利器刺傷，另有6人可能被潑灑不明液體，實際成因仍待進一步釐清。

事故現場位於住宅區內，距離JR三島站約2公里。事件發生後，周邊一度出現大量警消人員與救護車輛，引發附近居民關注。警方呼籲民眾勿傳播未經證實的訊息，並配合後續調查。

警方指出，涉嫌行兇的男子已在現場遭到制伏並帶回偵訊。調查人員透露，嫌犯為一名30多歲男子，疑似為工場相關人士。另有消息指出，該名男子犯案時曾配戴類似防毒面具的裝備，詳細動機與犯案經過仍在調查中。警方已依殺人未遂罪嫌將嫌犯正式逮捕，並持續釐清其與工場之間的關係，以及所潑灑液體的性質與是否涉及其他公共安全風險。

事故工場位於住宅區內，距離JR三島站不遠，事件發生後引起附近居民關注。（圖／翻攝自X，@livedoornews）





