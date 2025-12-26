日本靜岡工廠持刀砍人案 釀15人受傷

今（26）日下午4時半左右，靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠，一名身份不明的男子襲擊多名員工，造成15人受傷，其中8人被刀刺傷，6人疑似被噴灑液體，5人傷勢較為嚴重，但全都意識清醒。

警方隨後在現場，以涉嫌謀殺未遂逮捕1名疑似跟工廠有關，38歲男子小山雅貴。調查人員發現，小山攜帶類似求生刀的刀具，並配戴疑似防毒面具，現場還一度噴灑出類似氯系漂白劑的氣味，目前還在釐清犯罪動機與事發經過。

目擊者表示，事發後大量警車與救護車趕赴現場，警方在工廠周邊拉起封鎖線，氣氛一度相當緊張。附近居民直言該地區平時相當安靜，對於這起事件感到相當震驚不安。