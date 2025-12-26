日本靜岡工廠爆隨機砍人+噴不明液體！至少8傷者送醫 嫌犯落網身分調查中

橫濱橡膠三島工廠發生隨機砍人、噴灑不明液體事件。（翻攝自https://gomuhouchi.com/）

日本靜岡縣今（26日）傍晚發生一起驚悚的持刀傷人事件，位於南二日町的「橫濱橡膠三島工廠」下午4時30分左右，向警方與消防單位緊急報案稱，廠區內有不明人士持刀隨機砍人，並在現場噴灑不明液體。

綜合日媒報導，根據消防人員表示，報案當時工廠人員驚恐指出「有5、6人被刀刺傷，還有人被噴灑了液體噴霧」，消防部門隨即出動多輛救護車趕赴現場。

初步統計，現場共有8名傷者被緊急送往醫院。其中至少7人傷勢較為嚴重，包含6名身上有明顯刀傷的受害者。最新消息指出，所有傷者在送醫時均意識清醒。由於案發地點位於工廠內部，受害者研判均為該廠員工或相關人員。

靜岡縣警表示，涉嫌持刀行凶的男子已在案發現場被警方制伏逮捕。目前警方已封鎖工廠部分區域進行採證，除了確認犯案動機外，也正針對嫌犯噴灑的噴霧成分進行化驗，以確認是否有毒性或化學危險。

這起發生在傍晚下班時段的喋血事件令當地社會感到震驚。橫濱橡膠三島工廠是當地的大型生產據點，警方目前正針對嫌犯身分、是否為內部員工以及具體行凶過程展開全面調查。

