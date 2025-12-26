日本靜岡工廠驚傳持刀砍人案！至少14人受傷

▲日本靜岡縣三島市今（26）日有歹徒持刀闖入「橫濱橡膠」工廠刺傷多人，並在現場噴灑不明液體，已知至少造成14人受傷。（圖／翻攝自NHK）

[NOWnews今日新聞] 日本靜岡縣三島市今（26）日驚傳發生一起驚悚傷人事件，位於該市的「橫濱橡膠」工廠通報，稱有歹徒持刀闖入刺傷多人，並在現場噴灑不明液體，目前已知至少造成14人受傷。嫌犯最新已被警方制伏，詳細案情始末仍待後續調查釐清。

根據《NHK》報導，26日下午4點半左右廠方向警方與消防部門報案，稱有歹徒持刀刺傷多人，並在現場噴灑不明液體，警方隨即趕往處理。

根據最新統計，這起事件已造成14人受傷。其中6人傷勢較重已送往醫院治療，另外8人則在現場接受應急處置。所幸據現場回報，14名傷者目前皆意識清醒，暫無生命危險。

靜岡縣警方表示，疑似持刀行兇的嫌犯已在現場遭到制伏並被採取強制措施。目前警方正針對犯案動機、受害者身份以及現場噴灑的液體成分展開詳細調查。

案發地點地位於JR三島站東南方約2公里處，該工廠周邊緊鄰住宅區。對此突發事件，橫濱橡膠三島工廠的負責人僅簡短回應，「目前沒有任何可以對外說明的資訊」。

