日本靜岡工廠15傷攻擊案 被捕前員工稱「被職場霸凌」、挑早晚班交接時段作案

日本靜岡縣一間輪胎工廠12月26日發生攻擊案，一名前員工持刀刺傷工人並潑灑漂白水，圖為案發後警方封鎖現場。美聯社



日本靜岡縣三島市一間輪胎工廠26日下午發生攻擊案，一名男子闖入工廠揮刀傷人，並潑灑疑似漂白水的化學物品，造成15人受傷。兇手作案後當場被捕，已證實為該工廠前員工；當天是工廠新年假期前最後一個上班日，兇手刻意挑在早晚班交接時段作案。

綜合日媒報導，根據工廠相關人士透露，作案的38歲男子小山雅貴是前員工。相關人士說：「至少直到大約5年前，他都住在三島市的員工宿舍。昨天是大多數員工年前最後一個上班日，發生這種事真是令人難以置信。」

此案發生於當地時間下午4點左右，工廠表示，當時正是早班和晚班工人的換班時段，傷者均為工廠員工，年齡介於20多歲至50多歲間。

搜查關係人士說，犯嫌戴著防毒面具，持類似求生刀的利刃攻擊工人，並用噴霧器潑灑漂白水。

警方27日上午赴工廠蒐證，希望進一步釐清案件發生經過。不過警方不願透露兇手是否已承認犯行，以免影響案件偵辦。

靜岡朝日電視台報導，犯嫌宣稱「遭受職場霸凌」，可能是作案動機。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

