日本靜岡暴力案增至15傷 38歲面具男疑工廠相關人員

日本靜岡縣「橫濱橡膠三島工廠」今日發生一起暴力事件，傷者名單增至15人，包含6人送醫。（翻攝自X）

日本靜岡縣「橫濱橡膠三島工廠」今日發生一起暴力事件，傷者名單增至15人，包含6人送醫，警方以殺人未遂現行犯逮捕該名戴防毒面具的男子，其疑似與有工廠有往來，目前正釐清其與受害者的關係。

綜合《讀賣新聞》《NHK》報導，位於靜岡縣三島市南二日町的「橫濱橡膠三島工廠」於日本時間今（26日）16時30分許發生一起刀具刺傷他人事件。工廠相關人員向警方報案，「有5、6人遭不明人士持刀刺傷，並有人潑灑不明液體。」

攻擊事件釀15傷6送醫

警方表示，遭到逮捕的是1名自稱住在三島市、職業不詳的38歲男子小山雅貴，他被警方當場以殺人未遂罪逮捕。消防單位說明，共有15人受傷含6人送醫與8人在現場接受治療，全數均意識清楚，其中有8人疑遭刀具刺傷、6人可能被潑灑液體。

凶嫌疑住在工廠附近

調查人員指出，該名男子佩戴類似防毒面具的裝備，現場也有情報直指疑似潑灑類似漂白水的不明液體。男子被認為可能居住在工廠附近，警方懷疑其可能是工廠相關人員。接獲通報的橫濱橡膠三島工廠負責人表示：「關於此事，沒有任何可以對外說明的內容。」

更多鏡週刊報導

1219隨機殺人案後7天！誠品南西驚見恐嚇紙條 威脅殺更多人

中國社群流傳「質疑沖繩是否日本領土」影片 日方打臉回應了

日本防衛預算創新高 中國外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心