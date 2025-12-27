日本靜岡橡膠工廠持刀砍人案釀「15傷」 嫌犯身分遭曝為前員工

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

位於日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠昨（26）日發生一名38歲的男子配戴防毒面具至現場持刀攻擊多名員工，並噴灑不明液體的案件，共計造成造成15人受傷，其中8人遭刺傷，6人被不明液體潑灑，警方也依殺人未遂罪嫌逮捕男子，而經過證實，該嫌犯也被曝光為該工廠的前員工，大概在5年前還住在公司的宿舍。

日本靜岡縣三島市橫濱橡膠三島工廠26日發生持刀攻擊事件。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，事發於當地時間26日下午4點半左右（台北時間3時30分），警方接獲「橫濱橡膠三島工廠」的工廠人員報案表示「有人拿刀刺傷了5、6人，還潑灑液體」，根據當地消防單位表示，共有多達15名傷患，其中重傷6人、2人傷勢中等，其餘7人輕傷；其中8人遭到利器刺傷，6人被不明液體潑灑。

根據《日本放送協會（NHK）》的報導，嫌犯為居住在三島市的38歲無業男子小山雅貴，調查人員指出，事件發生在員工白班和夜班交接期間，而嫌犯則是在工廠內被員工抓獲，現場繳獲了一把刀，調查人員也透露該嫌犯疑似跟該工廠有關，不過警方目前仍未公布嫌犯是否已經認罪，理由是這會妨礙調查。

而一名認識嫌犯的橫濱橡膠三島工廠的相關人士接受NHK訪問時則證實，「小山雅貴是工廠的前員工，大約在5年前還住在公司位於三島市的員工宿舍裡。」同時也表示「昨（26）日是許多員工今年工作的最後一天，所以很難相信會發生這樣的事」。

