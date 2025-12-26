日本靜岡橡膠工廠發生持刀傷人事件 至少15人受傷

（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠今天傍晚發生持刀傷人事件，至少有15人受傷，傷者皆意識清醒，犯案男子已被警方以現行犯逮捕，警方正在進行調查。

靜岡電視台報導，消防單位今天下午約4時30分（台北時間3時30分）接獲通報，位於三島市南二日町的橫濱橡膠三島工廠內，「有不明人士持刀刺傷5至6人，並噴灑了噴霧狀液體。犯人已經被警方在現場逮捕。」

根據富士山南東消防本部三島消防署，事件造成至少15人受傷，其中6人身上確認有遭到疑似刀具刺傷的傷口，傷者皆意識清醒。目前有8人被緊急送醫救治。

廣告 廣告

讀賣新聞報導，搜查相關人士透露，犯案男子當時戴著類似防毒面具的裝備，並有消息指出，現場噴灑的液體疑似漂白水。

由於事件發生在工廠園區內，傷者可能都是工廠相關人員。犯案男子已被警方以現行犯逮捕，正在調查事發當時情況。（編輯：謝怡璇）1141226