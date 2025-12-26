日本靜岡「橫濱橡膠」驚傳砍人案！ 嫌犯配戴防毒面具行兇15人受傷

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

日本今（26）日傍晚不安寧！位於岡縣三島市的橫濱橡膠三島工場驚傳持刀砍人案，一名38歲的男子配戴防毒面具至現場攻擊多名員工，並噴灑不明液體，事件共計造成造成15人受傷，所幸意識皆清醒。目前警方已依殺人未遂罪嫌逮捕男子，詳情仍待進一步釐清。

日本岡縣三島市的橫濱橡膠三島工場驚傳持刀砍人案，事件共計造成造成15人受傷，所幸意識皆清醒。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，事發於當地時間下午4點半左右（台北時間3時30分），警方接獲「橫濱橡膠三島工場」的工廠人員報案表示「有人拿刀刺傷了5、6人，還潑灑液體」。而現場目擊者對於此事感到相當震驚，坦言該地平時相當安靜，沒想到會發生這種事。

根據當地消防單位表示，共有多達15名傷患，其中重傷6人、2人傷勢中等，其餘7人輕傷；其中8人遭到利器刺傷，6人被不明液體潑灑，幸好所有傷者意識皆清楚、暫無生命危險，而其中8人已被緊急送往醫院進行治療。

警方獲報到場後，依殺人未遂罪嫌逮捕38歲男子小山雅貴，根據調查人員透露，該男子疑似跟工場有相關往來，目前正在釐清事件始末，以及他與受害者之間的關係，詳情仍待進一步釐清。

目前橫濱橡膠公司並未對此案發出相關聲明，全案由靜岡縣警察總部接手，後續將持續追蹤嫌犯的犯案路徑，並釐清詳細經過，以防範類似事件再次發生。

