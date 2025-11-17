日本頂尖高校來嘉快閃 翡翠騎士將與民眾零距離交流 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市國際管樂節活動邁入第33屆，將於2025年12月19日至2026年1月1日盛大登場，作為全臺最具代表性的「管樂之都」，今年登場的2025第33屆嘉義市國際管樂節將以國際級音樂盛會邀請全國民眾一起來迎接歲末來+1，其中有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」也將來臺參與「2025嘉義市國際管樂節」，並在嘉義市文化局音樂廳及嘉義市政府北棟大樓預定地「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」帶來震撼演出，展現臺日青春音樂交流的動人樂章。

廣告 廣告

本次嘉義市政府與中華文化總會攜手合作，特別邀請享譽國際的日本農大二高吹奏樂部來嘉義演出，為管樂節注入高水準的音樂能量，該團以整齊劃一的行進隊形與磅礡的音樂張力聞名，是日本最具代表性的高中吹奏樂團之一，曾在日本各項全國比賽中屢獲金賞，享有「日本高中吹奏樂界的金字招牌」美譽。

日本頂尖高校來嘉快閃 翡翠騎士將與民眾零距離交流 - https://www.watchmedia01.com

日本農大二高「翡翠騎士」繼2023年登上中華民國國慶典禮舞臺後，今年再度來臺，預計於12/21日在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，結合精湛演奏與爆發力十足的演出，將帶來震撼的視聽饗宴；演出結束後，團員們更將移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」，舉辦戶外快閃活動，以青春節奏與在地民眾零距離交流，共同吹響跨文化的友誼樂章。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市多年來致力推動「管樂之都」品牌，以音樂連結世界，今年能夠與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑；希望透過音樂的語言，讓世界看見嘉義、讓嘉義聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。

日本頂尖高校來嘉快閃 翡翠騎士將與民眾零距離交流 - https://www.watchmedia01.com

市府文化局謝育哲局長指出，今年「2025嘉義市國際管樂節」活動，將於2025年12月19日至2026年1月1日盛大登場，邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出，12月21日「翡翠騎士」在嘉義市音樂廳的正式演出將於12月初開放售票，而「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」前廣場快閃活動，開放民眾免費觀賞，邀請全國樂迷共襄盛舉，一同見證日本高中吹奏樂的震撼魅力。