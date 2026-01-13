日本頂級草莓「甜度15度」太驚人 LOPIA總經理曝最快上架日

日本超市LOPIA（樂比亞）販售多項日本人氣商品，LOPIA台灣總經理水元仁志今（13）日分享，奈良縣生產的頂級「古都華草莓」準備空運來台，目前已經進行測試出口，希望能順利通過通關，預計會在18日左右開始販售。

水元仁志日前曾分享進口「古都華草莓」的過程，直言「歷時一整年，終於能夠販售了」，古都華草莓有濃郁的甜味、恰到好處的酸度以及優雅迷人的香氣，是三者兼具的頂級草莓，甜度也非常驚人，「草莓尖端的糖度可達15度，後端也有9度」，一般來說12度已經非常好吃。

水元仁志也透露，此批古都華草莓由專為台灣LOPIA用心栽培的農家，直接從產地進口，「這是一顆滿載生產者心意與愛的用心草莓」，希望把日本最頂級的草莓，讓台灣消費者也能以輕鬆入手的價格享用。

貼文也引起愛好者討論，「這是我最愛最心心念念的草莓品種，好感動喔我要去買」、「之前去日本買到這個品種超級超級好吃」、「去年在日本吃超甜，好想念」、「古都華真的超好吃！」、「上次在巨蛋看到古都華立刻買了2箱！真的是甜甜價」、「古都華超香的」。

農糧署在臉書粉專發文分享，挑選新鮮香甜草莓，不是挑愈大顆愈好，要觀察草莓的表面，以瘦果挺立、蒂頭深綠、帶光澤感為佳。買回家後若未食用，先不要清洗，蒂頭朝下擺放至上下鋪有廚房紙巾的保鮮盒中再蓋上蓋子，冷藏可延長保存2天。

