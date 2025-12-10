日本預警更大強震來襲 札幌如「冬夜強震」估凍死4千人

日本防冬季強震衍生失溫凍死災害（圖／達志影像美聯社）

日本青森外海7.5強震，造成北海道、青森縣、岩手縣災損與數十人受傷，當時夜裡氣溫逼近零度，民眾在寒冬驚恐中避難。官方評估，北海道札幌若在冬季夜裡發生強震，最糟狀況將有4千人被凍死，因此避難包必需放暖暖包、防寒手套，地方政府採購「紙箱床」避免直接睡在冰冷地板。

日本青森外海8日深夜發生規模7.5強震，造成北海道、青森縣、岩手縣等地區災損與數十人受傷。地震發生時正值嚴寒冬季，夜間氣溫接近零度，使得避難民眾面臨寒冷威脅。根據官方評估，若北海道札幌在冬季夜間發生強震，最糟情況可能導致4000人因寒冷而喪命。為因應冬季地震可能帶來的低溫災害，日本政府呼籲民眾在避難包中準備暖暖包、防寒手套等保暖物品，並積極推廣「紙箱床」等防寒對策。

青森電視台ATV內部監視器畫面顯示，疑似因為地震搖晃出現天花板崩塌，許多民宅也遭受嚴重破壞。一位青森居民表示，地震發生時正準備去洗澡，感受到前所未有的巨大搖晃，讓他動彈不得且嚇了一跳。這次強震不僅造成多棟建物受損，道路出現巨大裂縫導致車輛受困，民生基礎設施同樣遭受嚴重影響。

在青森縣七戶町，自來水管因地震搖晃而破損漏水，導致當地居民面臨嚴重的停水危機。一位當地居民表示，地震發生後不久，大約在早上5點左右還有少量水流出，但之後就完全沒有了。另一位居民則提到，廁所和飲用水都受到影響，希望能夠盡快恢復正常，不再影響生活。而更令人擔憂的是，當地近期風雪增強，低溫逼近12月底的平均溫度。

日本內閣府防災影片強調，在寒冷季節的避難地點，民眾有可能罹患低體溫症，因此必須確實做好防寒準備。官方建議，冬季強震後應迅速穿好保暖衣物，避免體溫低於35度，出現劇烈發抖、判斷力下降、肌肉僵硬等嚴重失溫症狀。根據官方評估，若東北外海兩大海溝在冬季觸發強震，日本海溝地震將有4.2萬人因寒冷失溫，千島海溝則約有2.2萬人面臨低溫災害。

防災影片中建議民眾平時就要穿能包覆全身的防寒服，並在防災避難背包中加入暖暖包、頸部保暖套、防寒手套和冬季睡袋等保暖物品。由於並非每個避難所都有暖氣設備，民眾必須注意冬季地板溫度低，不能只鋪塑膠布就直接睡在地上。目前各地方政府正在準備「紙箱床」作為有效對策，民眾可在地方政府的防災訓練中學習紙箱床的使用方式與組裝方法。

先前，北海道已進行寒冬夜間突發地震的應對演練，札幌市評估，若冬季清晨5點在城市附近發生「直下型地震」，預計最多有4900人可能罹難，其中4000人是因寒冷而死亡。在演練中，地方公務員分組演練開設避難所的標準作業程序，首先確認場地安全和物資條件，再引導居民入內避難。日本紅十字會北海道看護大學教授根本昌宏表示，在零下10度的環境下，必須迅速讓民眾進入室內，同時考慮感染風險，保持適當距離並進行消毒。這次12月8日的強震，提醒日本民眾地震來襲不僅要注意海嘯，也要警惕冬季低溫可能帶來的衍生災害。

