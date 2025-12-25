日本預防醫學權威蒞臨東大 揭開保持年輕的關鍵

國立臺東大學秘書室邀請日本預防醫學權威周東寬博士蒞校演講

為什麼有些人總是神采奕奕、老得特別慢？健康真的只能等到生病才開始補救嗎？國立臺東大學秘書室邀請日本預防醫學權威周東寬博士蒞校演講，以「從細胞層面的角度談預防醫學」為題，從人體最基礎的細胞能量運作出發，帶領聽眾理解，保持年輕的秘訣，其實就藏在每天的生活選擇之中。

周東寬博士與臺東有深厚淵源，他出身醫師世家，幼時因父親在臺東行醫，就讀臺東師範附小與臺東中學，在臺東度過重要的求學時期。13歲後，周東寬博士隨家人赴日本定居，畢業於昭和大學醫學部，並取得醫學博士學位。1986年，他創設「千間台車站大樓醫院」，開創醫療設施設於車站樓上的先例，隨後成立醫療法人健身會，致力於臨床醫學與預防醫學的整合實踐。現任日本埼玉縣南越谷健身會醫院理事長、昭和大學藤丘醫院呼吸內科兼任講師。

除醫學專業外，周博士長期投入人文藝術創作，熱愛繪畫、書法與音樂，現為日本新極美術協會理事長、日本埼玉縣臺灣總會名譽會長，他一生致力推廣預防醫學理念，出版近百本中、日文健康書籍。

演講過程氣氛溫馨，周博士近九十歲的小學恩師、卑南族耆老林清美老師親臨現場，他的國小同學及多位親友也亦專程到場聆聽，重現深厚的師生情誼，也見證周博士在醫學與人生道路上的長期耕耘。

周博士從細胞層面的角度，說明預防醫學的核心關鍵。他指出，真正有效的健康管理，必須回到細胞本身的運作狀態，尤其是負責能量製造的粒線體。粒線體如同細胞內的能量工廠，一旦功能衰退，細胞修復能力下降，長期累積便可能引發各類慢性疾病與老化現象，許多現代常見的文明病，其實都與細胞能量不足及生活習慣失衡密切相關。

周博士指出，預防醫學的重點不在於單一治療手段，而在於維持細胞功能正常、保護DNA完整性，以及促進細胞之間良好的訊息傳遞。其中，透過促進粒線體活性、降低氧化壓力，讓身體維持穩定而有彈性的修復能力。

在生活實踐層面，周博士提出多項建議，包括規律且適度的運動、均衡飲食、充足睡眠與良好壓力管理，並提醒避免過量攝取糖分、鹽分、油脂與酒精，以減少細胞層面的長期負擔。他強調，唯有將健康行為落實於日常生活，才能真正達到延緩老化與預防疾病的長期效果。

周博士示範自創的「蟑螂體操」與簡易伸展運動，鼓勵民眾透過每天短時間、低門檻的活動，喚醒身體機能，讓預防醫學不只是醫療專業，而是人人都能實踐的生活智慧。