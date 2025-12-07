日本風俗店恐怖分屍！冰箱驚見頭顱 四肢放保鮮膜

日本一間風俗店冰箱內有屍塊。（示意圖／翻攝自pexels）





日本東京墨田區一家風俗店的冰箱內6日晚間驚見嬰兒遺體，陸續在同一冰箱中發現四肢、頭顱等屍塊，且找不到軀體，店員驚嚇報警。

根據《產經新聞》報導，當地時間6日晚間約9時，一名風俗店男性員工清理店內冰箱時，發現疑似「嬰兒頭部」的物體後立即報警。警方到場後，在冰箱上層冷凍庫內找到裝在塑膠袋中的頭部，以及另一盒裝有四肢的容器。

警方相關人士透露，除了最初發現的嬰兒頭部外，冰箱內還有裝在保鮮盒裡的手腳，推測均遭到切割。日本警視廳依死體損壞與遺棄罪方向調查，正釐清遺體遭棄置的經過與相關人士。

警方初步研判，這名嬰兒死亡時可能僅出生數個月到一年內，性別仍無法確認，且迄今尚未找到軀幹部分。

事發地點位於JR錦糸町車站附近鬧區一棟大樓二樓，該風俗店也作為員工休息室使用。警方封鎖周邊進行採證，一度引發附近街區騷動。警方正持續追查遺體來源與涉案者身分，案件仍在調查中。

