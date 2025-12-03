日本飛台班機「小暴動」乘客搶看富士山 達人曝座位選法

台灣人熱愛赴日旅遊，往返成田、羽田航班只要天候良好，機上常能俯瞰富士山壯麗景色。近期卻有乘客拍下機艙內的罕見景象，機長廣播右側窗外可見富士山後，大批旅客竟紛紛解開安全帶、擠往同一側靠窗，短短幾分鐘形成「小暴動」，引發網路熱議。

富士山。（示意圖／unsplash）

近日一名旅客在 Threads 分享，航班起飛約20分鐘後，機長特別提醒右側將看到富士山，沒想到許多旅客立刻起身聚集拍照。雖然過程不久，機身也未明顯晃動，但畫面仍讓不少網友直呼「這樣飛機不會歪一邊嗎？」

廣告 廣告

類似情形並非個案。成田飛往台灣的班機因為能從高空看到完整富士山。許多網友也留言稱「剛飛回來也遇到同樣景象」、「第一次看到嚇一跳」。也有網友留言反駁稱「搭了10幾次從沒遇過乘客會這樣的」。

其實，不需在機上爭相走動，事先選好位置就能輕鬆欣賞富士山。日本旅遊達人林氏璧表示，台灣飛往成田或羽田的航班，在大多數航線上都能看到富士山，只要掌握「左去右回」原則──去程選左側靠窗、回程選右側靠窗，即可和富士山同側，不必冒險離座搶位。

他也提醒，務必避開機翼區域，以台灣虎航為例，約在10至15排旁邊的位置會被機翼阻擋視線，坐在這些排數難以拍到完整富士山。此外，冬季富士山積雪時視覺效果更佳，有些機長會貼心廣播提醒乘客注意窗外景色，但仍應「坐著欣賞」才安全。

專家呼籲，欣賞空中美景絕對不必以飛安為代價。預先選好座位、準備好相機，就能在座位上安穩捕捉富士山最迷人的瞬間，也避免因人潮聚集造成飛安隱憂。

延伸閱讀

運將貼公告「暫停趕一下」服務 慘烈戰績曝光網笑翻

丟錯恐噴6千！新北市環保局：魚刺、骨頭算一般垃圾

誰來接棒台灣醫療？醫師高齡化加劇 30至39歲醫縮減