日輸入食品27萬件檢驗合格 部分檢出微量輻射以茶類最多
日本福島核災2011年發生至今已經超過14年，國內一開始先採取禁止福島5縣食品輸入，經過11年後，在2022年改為風險管理，要求福島5縣食品要檢附輻射與產地雙證、有條件輸入，再花3年，決定全面開放。
行政院長卓榮泰表示，「在過去十多年來，經過20幾萬件的抽驗，都沒有發生不合格的情況，所以我們是依照這個程序的標準來進行。」
14年來檢測日本食品超過27萬件、全數合格，不過仍有微量檢出品項，以茶類最多，152件占0.62%，今年（2025）微量驗出3件，包括抹茶、舞菇、香菇，皆非出自福島5縣。
福島5縣自2022年有條件開放，則微量驗出4件，以櫪木的地瓜乾 ，每公斤41.8貝克最高，不過仍未超標。
林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，「銫137它半衰期就高達30年，所以還是要很小心，國際上有新的證據說有輻射的疑慮，我們的食安政策就要重新檢討。」
儘管未超標，但醫師仍認為應該謹慎並滾動檢討，至於目前國內的檢驗量能，核安會盤點達4萬件。
核安會輻射防護組環境科長王雅玲指出，「國原院還有輻射偵測中心，先就這2家實驗室加起來的話，我們都還有3.8萬件的量能，食藥署它們也有實驗室，2000件，所以這樣整個加起來，還可以有4萬件。」
福島核災至今仍有影響，除了陸上輻射污染，排放含氚廢水，也引發污染水產品疑慮，福島第一核電廠在17日，結束第16批次含氚廢水排放作業，這次長達19天。根據核安會監測，局部擴散至「關島西北方海域」，自去年（2024）起國內採檢超過1萬6千件樣本，皆無輻射異常。
更多公視新聞網報導
日本福島5縣食品管制 即日起全面解禁
其他人也在看
林映唯浪漫完婚！新郎「願當ATM、AI工具人」掀頭紗深吻她當場淚崩
林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，兩人隨後飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，終於在今（21）日舉辦婚禮，正式升格夫妻，下午於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
柏崎刈羽核電廠停機14年 日新潟縣知事允重啟
日本新潟縣知事21日宣布，縣府已經同意重啟當地世界最大的「柏崎刈羽核電廠」，將提交縣議會表決，計畫今年（2025）年底前完成地方同意程序。這個電廠從311福島核災後，已停機14年，一旦重啟運轉，將是核災後，東電旗下首座恢復運轉的核電廠。公視新聞網 ・ 17 小時前
堪比金馬獎！林映唯浪漫完婚 賈靜雯感性證婚「背後原因曝光」
特別感謝賈靜雯擔任證婚人的重要角色。林映唯透露，Richard當初疫情期間剛回到台北，身邊幾乎沒有朋友，都是賈靜雯一路照顧他，讓他再次感受到家的溫度。她分享說：「後來換我加入，他們依然張開雙臂接納我；賈姐更是愛屋及烏，把我當成自己的女兒。我因為父母都不在了，她也在某種程度上成為代表我這一方，給我陪伴、支持，還有最真心的祝福。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
福島食品解禁 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
（中央社記者吳書緯新北22日電）日本福島5縣食品昨天起正式取消100%逐批檢驗，以及檢附產地、輻射檢測等雙證，回歸常態管理。行政院長卓榮泰今天表示，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗都沒有發生不合格，因此依照法定程序進行，希望民眾能夠安心。中央社 ・ 15 小時前
林映唯結婚柯震東、楊祐寧都到了 感謝賈靜雯當證婚人「把我當女兒」
【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，今舉辦婚禮與Richa緯來新聞網 ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 22 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
才回暖一下又要變天？下周一夜突降溫北台灣濕涼到周五
（記者蔡函錚／綜合報導）受東北季風動態影響，台灣天氣即將在下周出現明顯轉折。中央氣象署指出，本周末白天相對穩定 […]引新聞 ・ 19 小時前
下週一東北季風南下 北台灣將降雨、降溫
今（21）日冷空氣減弱，氣溫稍微回升，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，到了週末各地晴時多雲，氣溫回升更為明顯，不過下週一（24日）晚間又有東北季風南下，到時北台灣降雨機率提高，氣溫也會再下降。公視新聞網 ・ 1 天前
今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。 吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。 而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。 23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣新頭殼 ・ 1 天前
今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨
氣象署預報員黃恩鴻指出，目前環境仍為東北風主導，加上水氣未散，全台各地雲量偏多。白天溫度部分，北部與宜蘭約22至23度，花東地區則為24至25度，中南部高溫可達26至27度，感受上較為溫暖。展望週末（22至23日），東北季風將逐步減弱，各地氣溫回升，但早晚依舊偏涼。中南...CTWANT ・ 1 天前
又有熱帶擾動！新一波東北季風下週襲 多地轉雨再降溫
明（22）日仍持續受到東北季風影響，各地早晚偏涼，不過週末會減弱。氣象粉專「天氣風險」表示，週末氣溫會逐漸回升，不過下週一將再度伴隨新一波東北季風南下，整日氣溫偏涼較冷；此外，預報顯示，南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週末氣溫回升！「這天」再變天轉涼 有熱帶擾動發展對台影響曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度
氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度EBC東森新聞 ・ 10 小時前
下週新一波東北季風南下！2地再轉濕冷 注意「擾動對台1影響」
今（21）日持續受東北季風影響，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。晨間仍略有寒意，各縣市觀測平地低溫約15到18度，今日高溫可再較昨日回升1到3度左右，預測北部、東部高溫約22到24度，中南部高溫約25到27度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今高溫飆30度！11/24北台變天降溫 還有熱帶擾動發展
今(22日)逐漸回溫中南部白天舒適，高溫上看30度。氣象專家吳德榮提醒，下週一(24日)晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。中天新聞網 ・ 23 小時前
各地早晚偏涼 迎風面局部雨
中央氣象署表示，今(22)日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。更多新聞推薦 ● 2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列台灣好新聞 ・ 20 小時前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
今「小雪」高溫達30度！下週二東北季風南下 氣溫驟降
今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家林得恩發文指出，小雪的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強...CTWANT ・ 1 天前