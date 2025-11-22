日輸入食品27萬件檢驗合格 部分檢出微量輻射以茶類最多

日本福島核災2011年發生至今已經超過14年，國內一開始先採取禁止福島5縣食品輸入，經過11年後，在2022年改為風險管理，要求福島5縣食品要檢附輻射與產地雙證、有條件輸入，再花3年，決定全面開放。

行政院長卓榮泰表示，「在過去十多年來，經過20幾萬件的抽驗，都沒有發生不合格的情況，所以我們是依照這個程序的標準來進行。」

14年來檢測日本食品超過27萬件、全數合格，不過仍有微量檢出品項，以茶類最多，152件占0.62%，今年（2025）微量驗出3件，包括抹茶、舞菇、香菇，皆非出自福島5縣。

福島5縣自2022年有條件開放，則微量驗出4件，以櫪木的地瓜乾 ，每公斤41.8貝克最高，不過仍未超標。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，「銫137它半衰期就高達30年，所以還是要很小心，國際上有新的證據說有輻射的疑慮，我們的食安政策就要重新檢討。」

儘管未超標，但醫師仍認為應該謹慎並滾動檢討，至於目前國內的檢驗量能，核安會盤點達4萬件。

核安會輻射防護組環境科長王雅玲指出，「國原院還有輻射偵測中心，先就這2家實驗室加起來的話，我們都還有3.8萬件的量能，食藥署它們也有實驗室，2000件，所以這樣整個加起來，還可以有4萬件。」

福島核災至今仍有影響，除了陸上輻射污染，排放含氚廢水，也引發污染水產品疑慮，福島第一核電廠在17日，結束第16批次含氚廢水排放作業，這次長達19天。根據核安會監測，局部擴散至「關島西北方海域」，自去年（2024）起國內採檢超過1萬6千件樣本，皆無輻射異常。

