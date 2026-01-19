日本食品消費稅有望「2年內降為0」！ 高市早苗拚加速：我的個人心願

日本首相高市早苗表態，未來將加速達成2年內將食品消費稅降為0的目標。（翻攝自首相官邸臉書）

日本食品消費稅約為8至10%，但由於通膨影響、物價上漲，日本朝野都有呼聲希望降低消費稅。日本首相高市早苗今（19日）宣布解散眾議院進行改選，並提到焦點議題「降低食品消費稅」一事，表示未來將就相關工作加速討論，「這是我個人的心願」。

賭上首相大位 高市宣布解散眾議院

高市早苗去年10月上任至今，內閣民調持續維持在高點，她也趁這個機會解散眾議院進行改選，盼能得到更多席次、增加執政的底氣。

綜合日媒報導，高市早苗今在官邸召開記者會，宣布將於23日解散眾議院，並於2月8日進行改選投票。她表示，她一直很在意自己的內閣沒有接受過改選的考驗，並稱這場改選將賭上她日本首相大位的去留。

食品消費稅2年內降為0 高市早苗力拚加速

她也提到目前的焦點議題，在高市早苗領導的自民黨與日本維新會的「連立政權合意書」中載明，要在2年內將食品飲料的消費稅降至0%。

廣告 廣告

高市早苗表示，未來將在新設立、負責討論社會福利保障與稅制改革的「國民會議」中，針對財源的籌措與時程的安排、實現政策所需的條件來加速討論，並強調這也是她的個人心願。

爭選票？ 朝野同聲喊減稅

眾議院即將解散改選，高市早苗再度表態也被視為爭取民眾支持的方式之一，而在野的立憲民主黨與公明黨共同成立「中道改革連合」同樣也將「把食品消費稅降為0」列入基本政策方針，並希望設立政府基金、運用國家的資金來實現永久性的減稅。

更多鏡週刊報導

日本國中生「強勒小學生」推入海 議員轟：不是霸凌是殺人未遂！

楊珍妮完成關稅談判返台 他揭超驚人經歷「低調卻無法忽視」

分析川普給15%關稅協議意圖 學者預測：任內完成美台建交