日本飯店公開「最冷門備品」網友驚呼：真的沒用過

位於日本大阪市中央區的Hotel B Suites，日前在官方TikTok帳號發布一支特殊的排行榜影片，內容揭露飯店客房中「最少被使用的備品」，這項另類統計立即在網路上引起廣泛關注。

根據飯店員工在影片中的說明，排行榜上榜的冷門備品包括鞋拔、西裝刷、保險箱以及付費VOD隨選影片服務。員工表示，雖然這些物品是每間客房的標準配備，但實際使用率卻低得令人意外。調查更發現，部分住客習慣自備睡衣或拖鞋入住，導致飯店提供的房內衣物也經常被忽略。

這支影片在社群平台曝光後，迅速累積大量觀看次數與留言。網友們的反應相當兩極，多數人對於排行榜內容深表認同。有網友留言表示「確實不會用鞋拔子」，另有人分享「我一到飯店就立刻打開YouTube看」，顯示付費影片服務在串流平台盛行的時代確實較少人使用。

然而，也有部分網友對某些備品的實用性提出不同看法。關於保險箱的使用，有人強調「我在選海外飯店時一定會挑有保險箱的」，認為保險箱對於保管貴重物品仍有其必要性。一位自稱飯店員工的網友也出面說明，實際上保險箱還是有一定比例的客人會使用。

此外，關於飯店睡衣的使用習慣，網友們的意見也出現分歧。有人表示「我倒是很愛穿飯店的睡衣」，顯示每位住客的使用習慣確實存在個體差異。甚至有網友提出技術性問題，詢問「保險箱設定密碼後，要怎麼恢復原狀」，反映出部分住客可能因為不熟悉操作方式而放棄使用。

這項調查結果反映出現代旅客住宿習慣的轉變。隨著個人化需求增加，以及科技產品的普及，傳統飯店備品的必要性正面臨重新評估。鞋拔和西裝刷等物品，在休閒旅遊為主的住宿型態中，使用機會確實大幅降低。付費影片服務則因為智慧型手機和各類串流平台的普及，逐漸失去競爭優勢。

飯店業者透過這種輕鬆的方式公開內部統計數據，不僅成功創造話題，也讓消費者重新思考住宿時的實際需求。這項排行榜的公布，可能促使飯店業者重新評估客房配備的必要性，在維持服務品質與控制成本之間找到更好的平衡點。

