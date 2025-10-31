日本飯店揭「最少使用備品排行榜」 這設施評價超兩極

許多飯店為了提供旅客舒適便利的住宿體驗，會在房內準備各式各樣的生活備品。（示意圖／翻攝自pixabay）





許多飯店為了提供旅客舒適便利的住宿體驗，會在房內準備各式各樣的生活備品。然而日本大阪一間飯店近日揭露，部分貼心設施其實幾乎沒人使用，引發網友熱烈討論。

位於大阪市中央區的「Hotel B Suites」日前在官方TikTok帳號上發布一支影片，主題為「飯店最少使用物品排行榜」。影片中，飯店員工親自點名幾項住客幾乎不會碰的備品，包括「鞋拔」、「保險箱」、「西裝刷」以及「付費VOD隨選影片」等。員工笑說，這些設備看起來雖然齊全又貼心，但實際上使用率極低，「很多客人根本不知道這些東西放在哪裡」。

根據影片介紹，不少旅客會習慣自備睡衣與拖鞋入住，使得飯店提供的房內服與室內鞋常被冷落。而保險箱與付費影片服務更是最常被忽略的設備，幾乎沒有旅客會使用。

影片曝光後迅速爆紅，短時間內吸引大量網友留言分享看法。許多網友笑稱「真的從來沒用過鞋拔」、「每次都看到它但不會拿起來」，也有人表示自己偏愛飯店的睡衣，「我反而每次都穿，覺得特別舒服」。

對於保險箱則出現兩極反應，有網友直言「現在手機錢包都放身上，用不到保險箱」，但也有人力挺使用保險箱的重要性，留言說道：「我出國一定選有保險箱的飯店」、「貴重物品放裡面才安心」。甚至有自稱飯店員工的網友補充，「保險箱其實還是有人用，只是比例不高」。