日本飯店盤點房內NG行為！ 旅客誤拿「1備品」恐涉竊盜罪

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

日本神戶Annesso燦路都雅緻大飯店（ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）近日在官方TikTok發布影片，提醒住客在客房內的多項「NG行為」。業者指出，許多旅客會誤將不該帶走的東西當作紀念品，或是不當使用房內電器挪，這些行為不僅造成房務人員困擾，還可能讓自己身陷法律風險。

日本飯店說明若旅客帶走房內毛巾等飯店資產可能觸法。（示意圖／Unsplash）

飯店特別點名，最常被住客帶走的物品就是「毛巾」，業者說明，飯店提供的備品可分為兩大類，一是可帶走的消耗性備品如拋棄式牙刷、刮鬍刀、浴帽、梳子以及單次使用的小瓶裝沐浴用品等。另是不可帶走的消耗性設備，有大浴巾、洗臉毛巾、睡衣（浴袍）、吹風機、快煮壺及衣架等，這些屬於飯店資產，會在清洗整理後重複供應給下一位住客使用。飯店強調，擅自拿走毛巾等設備在法律上等同於「竊盜罪」。

除了物品失竊，飯店也列舉了清潔人員最害怕的三種客房使用方式，包括在快煮壺裡面煮食物、在浴缸染髮、在禁菸房抽電子煙等。業者呼籲，飯店是提供旅人休憩的空間，保持良好的住宿禮儀不僅是體貼下一位使用者，也能避免不必要的消費糾紛。



