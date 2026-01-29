日本飯店踩雷？他見Google評論「台灣摩斯密碼」秒退訂 網笑：加密訊息

生活中心／彭淇昀報導

出國旅遊訂房要謹慎，最好看過評論再下單。一名男網友分享，原本和朋友訂好赴日旅遊時要入住福岡一間飯店，不過訂好後查看Google評論，發現一則「台語留言」，讓他立刻決定退訂，不少網友看到後紛紛笑喊「台灣人的摩斯密碼」。

男網友看到日本福岡一間飯店的Google評論有台灣人留下的「加密訊息」，下秒立刻退訂飯店。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，原本已和朋友訂好去日本旅遊時入住福岡的一間飯店，「心血來潮看了一下Google評論，直接嚇到退訂，重新找飯店，謝謝呆灣狼（台語：台灣人）」。

根據原PO貼出的該篇評論，內容顯示「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，乾XX，五告細更，住起來五告金丟，丸轉眸Relax欸剛尬」，意思是「你如果看得懂，最好不要來，有夠小間，住起來有夠壓迫，完全沒有放鬆的感覺」。

貼文曝光後，吸引超過105.9萬次瀏覽、3萬讚，不少網友紛紛留言笑稱，「台灣人的摩斯密碼」、「果然只有台灣人看得懂這評論」、「這根本是加密訊息」、「台灣人總是出奇制勝」、「台灣人才懂的摩斯密碼，我好驕傲」。不過有網友指出，日本的住宿飯店普遍都偏小，房間空間有限。

