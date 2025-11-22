日本飯店驚見跳水大降價？達人曝２大關鍵：「這時間」出發最划算
[Newtalk新聞] 近期日本飯店出現降價潮，不少民眾取消重訂。林氏璧分析，主因是中國旅客取消年底機票，釋出大量空房導致業者降價求售。他指出，若是近期入住且陸客較多的旅館，降幅最明顯；但若是明年以後的訂房，價格波動則較小。建議民眾重新檢視訂單，有機會省下旅費。
林氏璧表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，「就很開心的取消重新訂了新價錢」，前提當然是可以免費取消。不過也有朋友反應好像沒什麼降價。對此現象，林氏璧分析這主要取決於兩個關鍵因素。
他進一步說明，首先要看關注的那些旅館客群結構。如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，「當然可能房價就會有所變動」。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。
而另一個關鍵則在於入住的日期。林氏璧表示，如果是比較接近的日期，因為有大量空房釋出，「當然只好降價求售」。如果是明年以後的日期，業者可能就沒有這麼急著調整價錢。
林氏璧提到，實際用12月1日至2日兩人入住三星級旅館來查價，就以最近新聞一直報的「空無一人」東京池袋來說，每人每晚3172至5900日圓就可以入住，「這個價錢好像有一點甜耶」，雖然他個人不太建議大家住在池袋北口這裡。至於其他區域，林氏璧指出，新宿還是蠻貴的，不過上野，銀座和淺草好像價錢都有一點鬆動的感覺。
更多Newtalk新聞報導
台中警處理酒後爭吵案 男持玻璃杯攻擊警員送辦
高雄山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機遭裁押
其他人也在看
「丈母娘風」選手奪冠引爆罵聲！深圳模特賽認了：獎項頒錯人
[Newtalk新聞] 深圳舉行的國際模特大賽頒獎活動出現重大失誤，15號選手被錯誤宣布為女模組廣東冠軍，引起現場譁然。她較成熟的外型與豐腴體態讓許多觀眾不敢置信。主辦單位昨(19)日解釋，15號選手應屬太太組冠軍，而女模組冠軍其實是 37號選手，獎杯與證書因作業疏漏而誤發。 根據外媒《紅星新聞》引述大賽組委會副主席羅雲琦的說法指出，現場共有女模、太太、兒童及男模等分組評選。15號選手實際上是奪得「太太組冠軍」，至於「女模特組廣東冠軍」真正的得主應為37號選手。羅雲琦解釋，由於頒獎證書採透明公開樣式，工作人員在混亂中一時不察，才會誤將獎盃與證書錯頒給15號選手，造成這場尷尬的誤會。 這場發生於16日的插曲在網路上迅速發酵，由於15號選手的外型較為成熟且豐腴，與一般人對「模特兒后冠」的刻板印象有極大落差，導致「內定」、「資本勝利」及「黑箱作業」等負面傳聞甚囂塵上。觀眾難以置信的反應，一度讓賽事公正性備受質疑。 面對外界揣測，主辦單位嚴正否認「帶資進組」謠言，強調純屬行政作業疏失。目前已主動聯繫15號選手致歉並補寄正確證書，同時向社會大眾表達歉意。官方重申，各組別評選標準不同，對於造成參賽新頭殼 ・ 1 天前
和牛、扇貝也掰了！ 中國對日經濟脅迫擴大 下一箭恐怕瞄準「這產業」 衝擊日本1成出口 美智庫：中方最怕日本戰略清晰 一島鏈民主國家恐串聯抗中｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本高市內閣關於「台海有事 日本有事」的立場，中方發起一系列經濟脅迫反制。原本預計重新開放的水產與牛肉，都突然喊卡。中國是日本最大貿易夥伴，此舉引發日本國內對經濟衝擊的憂慮。 《華爾街日報》甚至分析，若中國的經濟施壓延伸到工具機等關鍵產業，恐怕是衝著日本執政黨選區與高市政權而來，因為這些選區與中國供應鏈和市場緊密相連。 不過日本民間多以幽默面對中國威嚇。中國為何無法複製2012年的反日浪潮？中方最怕日本在這場衝突中做什麼事，改變整個印太情勢呢？ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
影／明道變撿栗工！興奮裝滿口袋 結果下秒尷尬了...
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤戲劇男神明道近年將演藝重心轉往大陸，日前他在小紅書上發布自己在法國時，看到滿地的栗子，便興奮的到處撿，把身上所有能裝的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不尊重專業！這工作最被老闆看輕
[NOWnews今日新聞]台灣職場普遍存在「不尊重專業」的現象，不少勞工感嘆專業不受老闆重視。薪資查詢平台《比薪水》發起調查，詢問網友認為哪個專業最被台灣老闆貶低，結果「設計師」獲得最多共鳴。有網友直...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
水怎麼沒飄起來? 中國被疑「造假」太空站實驗影片 德媒這樣說.......
[Newtalk新聞] 隨著科技不斷發展，人類逐漸展開針對宇宙的探索，在近地軌道環繞的宇宙空間站也成為微重力環境實驗的良好平台。然而，近期一張中國航空站的照片卻引發網友激烈討論，許多網友質疑中國當局「偽造」了太空站的相關影像。有德國媒體針對相關照片進行核實，認為該照片呈現的是正常的物理現象，否定了照片涉及造假的可能性。 根據《德國之聲》報導，日前一名 Threads 用戶發布貼文，並附上一張 3 位中國航天員在天宮太空站的舊合照，配文「水怎麼沒飄起來」，質疑該照片可能並非在微重力環境的太空站拍攝。沒想到，相關爭議迅速延燒，甚至擴散到 X 、 Facebook 、 Instagram 等其他社群媒體上，越來越多網友也開始懷疑中國造假，在地球上拍攝「太空站實驗」的紀錄影片。 針對網友們的質疑，《德國之聲》先後訪問德國航空航天中心的工作人員與相關領域的大學教授，認為在太空站的微重力環境中，水的確可以留在水杯之中，不會漂浮到空中。其中，德國航空航天中心發言人安德烈亞斯．許茨 ( Andreas Schutz ) 接受訪問時表示，中國航天員在天宮太空站中拍攝的影像應該沒有涉及造假，「我們查看過那新頭殼 ・ 1 天前
14歲少女險遭餓死！體重17kg「宛如骷髏」 重量級4家人：她自己不吃
傻眼！美國威斯康辛州一名父親華特（Walter Goodman）打電話報案，表示14歲的女兒一直嘔吐、陷入昏迷，還極度消瘦。少女被送往格林灣（Green Bay）的聖文森醫院（St Vincent Hospital）治療，醫護人員發現她體溫過低，身上有瘀青、壓瘡，並且患有急性肝炎、多重器官衰竭，幾乎快要被餓死。她的4名家人因此面臨長期虐待的指控，目前全部遭到起訴。鏡報 ・ 1 天前
藍白二修《財劃法》 幕僚：台灣每人負債2萬！國家財政的災難級危機
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團二度修正《財政收支劃分法》，行政院也在今（20）日提出院版，並盼獲得立法院支持。對此，一位資深國會幕僚指出，藍白二度以人數優勢強行輾壓，在完全沒有任何討論的狀況下，以逕付二讀、黑箱表決，在去年已經修到問題重重的《財劃法》後，修出更多危及國家財政的災難，這是「國家財政的災難級危機」。他也說，藍白修法造成國家必須多舉債 5600多億，換算台灣每人必須負債超過2萬，等於這次一萬領完還要倒欠一萬。 該資深幕僚指出，《財劃法》是財政根本大法，規範中央與地方政府如何合理分配國家稅收，最主要目的在協助各級政府穩健財政與平衡城鄉發展差距，讓中央與地方政府能有足夠的財源來負擔各自的職權工作，在中央與地方財政關係上扮演著至關重要的角色。 該幕僚說，由於這關乎中央地方發展及區域均衡，本來就有「牽一髮動全身」的特殊性，因此，過去25年來歷經3任總統，無論是「朝小野大」的前總統陳水扁，亦或「一黨獨大」的前總統馬英九，都不敢草率修法。他說，過去修法過程中，行政院所提的修法版本，也都在立法院經過充分討論，中央與地方政府也持續不斷的溝通，均依循國會的「嚴謹修法程序」進行。 該新頭殼 ・ 1 天前
「走出去就能奪冠」？墨西哥小姐爆冷加冕 環球小姐深陷操控醜聞風暴
[Newtalk新聞] 墨西哥小姐法蒂瑪・博斯（Fatima Boss）在泰國曼谷舉行的第 74 屆環球小姐決賽中奪冠，為近週來爭議不斷的選美季畫下句點。然而，圍繞比賽的罷賽風波、評審辭職與操縱指控，使本屆賽事成為歷年最具爭議的一屆。 據《英國廣播公司》（BBC）報導，博斯今年 25 歲，曾在 11 月初的前置活動中因遭泰國主辦方斥責而憤然離場。當時，泰國媒體大亨、選美組織者納瓦・伊薩拉格拉西爾（Nawat Itsaragrisil）公開批評她未發布宣傳內容，甚至揚言取消支持她的參賽者資格，引發現場騷動。博斯在抗議後離席，多名選手跟隨聲援，事件在全球社群引起熱議。 隨後一週，兩名評審相繼辭職，其中法裔黎巴嫩音樂家奧馬爾・哈爾福什（Omar Harfouch）指控賽事「被操縱」，稱決賽名單於真正評選之前就已被「臨時評審團」決定。環球小姐組織則嚴正否認，強調沒有任何外部團體具有評選權。 比賽結果公布後，墨西哥國內歡欣鼓舞，但國際社群上則意見兩極。支持者為博斯的勇氣與表現喝采，也有人質疑主辦方為平息負面聲浪而「補償性加冕」。網路評論不乏嘲諷：「明年誰走出去誰就會贏。」 比賽結果公布後，墨西哥新頭殼 ・ 23 小時前
吳誠文談半導體優勢剩5年？國科會曝實情
[NOWnews今日新聞]《金融時報》（FT）引述官員指出，台灣將對美投資4000億元美元，同時也公布行政院政務委員兼國科會主委吳誠文專訪內容，提到，我國得找到第二個矽盾，因5到10年後可能無法維持現...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
范姜彥豐曝近況「努力修補」 拾起碎片面對現實
范姜彥豐日前因為指控粿粿與王子邱勝翊發生婚外情一事，引發大量關注。不過他對外僅正式聲明了兩次，一次為控訴整起事件，另一為回應粿粿拍攝的道歉影片，相隔19天，范姜彥豐發文透露近期心聲，並表示已經獲得潛水A1證照。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
專家看盤》輝達利多好景不常？台股今情緒下跌 恐慌信號浮現
[Newtalk新聞] 「台股今天(21日)大幅回檔，反映輝達利多不漲，AI 情緒再受重擊，電子權值股遭法人提款，中小型股出現融資多殺多。」分析師林漢偉表示，台股今早跳空大跌，須留意不可跌破週三低點，否則賣壓恐再擴大。 回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，輝達財報仍未化解高估值疑慮。費半指數大跌 4.77%，為四大指數中最弱。半導體：美光 -10.87%、AMD -7.84%。科技股：甲骨文 -6.58%、輝達 -3.15%。 林漢偉表示，儘管輝達財報優於預期，但市場擔憂聯準會 12 月降息機率降至 40% 以下，輝達開高走低翻跌，引發期權動量停損，使 AI 族群全面下殺，四大指數長黑跌破季線。 總體面與台指期：美元反彈，美債利率下滑。台指期大跌 794 點，跌幅 2.89%。台積電 ADR 下跌 1.74%，壓抑今日台股開盤氣氛。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能 台股今早跳空大跌，須留意不可跌破周三低點，否則賣壓恐再擴大。 外資現貨由賣轉買、期貨空單大減，籌碼面轉為中性。 櫃買指數壓在昨日低點，融資大增帶來壓力，短線震盪放大。 二、傳產與題材概念股 IC 封新頭殼 ・ 1 天前
中日韓領袖會議可能「無限期暫停」 貿易和技術合作困難
[Newtalk新聞] 原定於本月24日在澳門舉行的「2025年中韓日文化部長會議」昨（20）日突然宣布「延後舉行」，更重要的三國領袖會議可能也將「無限期暫停」。 《韓國時報》（The Korean Times）報導，始於2008年的中日韓三方領袖峰會屢次因雙邊爭端而中斷，其中包括2012年中日因釣魚台而起的領土爭端。外交觀察家指出，類似的中斷很可能會再次發生。 上海交通大學日本研究中心副教授鄭志華表示，三方領導人對話「無限期暫停」的可能性很高。他指出，中國總理李強拒絕在即將於南非舉行的G-20二十國集團峰會期間與高市會面。「由於下一屆三方峰會將在日本舉行，各國領導人必須前往日本，北京方面會認為當前的外交環境遠不利於推進對話。」 成均館大學東亞研究副教授張暮輝則認為，如果沒有領導人層級的會晤，一些重大倡議將難以推進。 他解釋說，中日韓三邊合作建立在「高峰會-部長級-工作層級」框架之上。領袖高峰會是匯聚各國領導人政治願景的契機，也是塑造和設定合作議程的強大引擎。 他表示：「諸如加快升級自由貿易協定談判或啟動新的部長級機制等重要項目，需要舉行峰會，由三國領導人共同簽署宣言以最終確定。」他還新頭殼 ・ 1 天前
藍白推「李四川條款」闖關成功 蘇巧慧批：因人設事非常惡劣
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院日前三讀通過《地方制度法》部分條文，其中刪除直轄市、縣市副首長人數的人口門檻縣市，遭外界批評為「李四川條款」...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
深圳大媽奪「模特兒冠軍」惹議？主辦道歉了：我們頒錯人
大陸深圳日前舉辦模特兒大賽，現場不乏眾多姿色美貌的參賽者正妹共襄盛舉，結果冠軍竟然頒給一位外貌看似超齡的「15號大媽」，立刻引爆大陸網友質疑公正性。對此，主辦單位致歉了，承認搬錯獎項，冠軍得主另有其人。中時新聞網 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 2 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 21 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 4 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 8 小時前