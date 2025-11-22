日本飯店驚見跳水大降價？達人曝２大關鍵：「這時間」出發最划算

[Newtalk新聞] 近期日本飯店出現降價潮，不少民眾取消重訂。林氏璧分析，主因是中國旅客取消年底機票，釋出大量空房導致業者降價求售。他指出，若是近期入住且陸客較多的旅館，降幅最明顯；但若是明年以後的訂房，價格波動則較小。建議民眾重新檢視訂單，有機會省下旅費。





林氏璧表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，「就很開心的取消重新訂了新價錢」，前提當然是可以免費取消。不過也有朋友反應好像沒什麼降價。對此現象，林氏璧分析這主要取決於兩個關鍵因素。

他進一步說明，首先要看關注的那些旅館客群結構。如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，「當然可能房價就會有所變動」。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。





而另一個關鍵則在於入住的日期。林氏璧表示，如果是比較接近的日期，因為有大量空房釋出，「當然只好降價求售」。如果是明年以後的日期，業者可能就沒有這麼急著調整價錢。





林氏璧提到，實際用12月1日至2日兩人入住三星級旅館來查價，就以最近新聞一直報的「空無一人」東京池袋來說，每人每晚3172至5900日圓就可以入住，「這個價錢好像有一點甜耶」，雖然他個人不太建議大家住在池袋北口這裡。至於其他區域，林氏璧指出，新宿還是蠻貴的，不過上野，銀座和淺草好像價錢都有一點鬆動的感覺。





