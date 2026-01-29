日本飯店Google評論見「台灣摩斯密碼」 他秒退訂

一名男子原本和朋友訂好前往日本福岡的飯店，但訂好後查看Google評論，一則台語留言「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來（你如果看得懂，最好不要來）」，內容讓他當場決定退訂，他將評論截圖分享到社群平台，引發超過3萬人討論，網友紛紛笑稱台語簡直是「台灣人的摩斯密碼」。

原PO近日於Threads發文指出，和朋友原本已訂好福岡的飯店，但出於好奇，上查Google評論，看到一則一顆星留言，內容為「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，五告細更，住起來五告金丟，丸轉眸Relax欸剛尬」。

該則留言以台語書寫，翻成中文為「你如果看得懂，最好不要來，有夠小間，住起來有夠壓迫，完全無法放輕鬆」，原PO看完後當場決定退訂，重新尋找住宿，「謝謝呆灣狼」。

貼文一出，引發超過3萬人討論，許多網友笑稱台語根本是「台灣人的摩斯密碼」，但也有人指出，日本的住宿本來就普遍偏小，房間空間有限。

網友留言，「這根本是加密訊息」、「果然只有台灣人看的懂這評論」、「台灣人才懂的摩斯密碼，我好驕傲」、「我居然看得懂」、「也太讚了吧！這個不失禮的評價」、「台灣人總是出奇制勝」、「日本飯店普遍都小，很正常」、「這我居然看的懂」、「我居然全部看得懂，我是呆灣郎」。

