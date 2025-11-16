日本餐廳不能共食？曾有台人踩雷 達人揭潛規則

曾有6名台灣人點3碗拉麵輪流吃，遭店家拒絕的案例。（示意圖，非當事拉麵／pakutaso）





日前有16名台灣人到義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」用餐，因為只點了5個披薩分食，讓老闆十分不滿，拿手機錄影假裝熱情拍片，實際上是出言辱罵，慘遭炎上後，老闆道歉、刪除影片。日本旅遊達人林氏璧分享，其實在日本餐廳共食也要小心，因為先前就有6名台灣人點3碗拉麵輪流吃，遭店家拒絕的案例。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」分享，共食問題在日本旅遊非常常見，2年前就有6名台灣旅客到福岡旅遊，因為店家禁止3歲以下小孩入內，因此他們決定點3碗拉麵，讓6個大人輪流進店共食，不過這個方案被店家拒絕，讓他們憤而留下1星負評，當時許多人幫店家洗5星補血。

林氏璧指出，基本上日本餐廳潛規則就是「1人點1份」，不過兒童可能會另有規定。當你到一間大排長龍、位置不多的名店，外面排了30個人，你們一行6人卻只想點3碗麵一起吃，甚至是以換手的方式輪流進店吃，「將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？」不過用餐時店內沒有很多人、沒有占用到後面的人的座位問題，並且經過詢問店家、店家答應後，基本上想要共食是沒有什麼問題。

林氏璧表示，近日友人到新橫濱拉麵博物館，裡頭為了滿足大家想多吃幾間的要求，還貼心地推出小碗，認為正常的日本店家也應該可以理解，觀光客想多嘗一些美食的心情吧，彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都能迎刃而解，但切記保持禮貌，給日本朋友留下好印象。

