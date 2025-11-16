日本餐廳也不歡迎分食？旅日專家曝「拉麵店」潛規則：台人曾被炎上
近日有台灣旅客在義大利披薩餐廳「多人分食」遭老闆「笑裡藏刀」拍影片辱罵，引發外界對飲食文化差異的探討。前台大醫師林氏璧也在粉專點出，在台人最愛去的日本也有相同情況，許多日本餐廳雖然並未明文規定，「原則上還是希望一人點一份」。
林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，過去曾有台灣旅客到福岡拉麵店用餐，因店內禁止3歲幼兒入內，同行大人為了輪流照顧在外的小孩，「6人分食3碗拉麵」，遭店家拒絕後竟留下1星負評，引起大批網友撻伐。
林氏璧進一步指出，日本餐廳多半不會將店內規範明確公告出來，但原則上仍希望「一位客人點一份餐」，若是排隊名店，店內卻沒有幾個座位，如外面排了30人，但6名旅客佔用了6個座位，卻只點了3碗拉麵分食，「將心比心，你是老闆會覺得OK嗎？」
他也強調，這雖然是日本餐廳的潛規則，不過若店內人潮較少，也沒有占用到座位，事先詢問過店家是否可以分食，若店家同意就沒有什麼問題，或是同行有食量較小的孩童，「我想問問店家是無可厚非的」。
林氏璧認為，詢問「店家可不可以分食」並不代表不禮貌，正常的日本店家也可以理解「觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食」的心情，抱持著彼此體諒的心情，以及禮貌的態度與店家溝通，也才能給日本朋友留下好印象。
除了分食之外，日本拉麵店也存在多種禁忌，《樂吃購！日本》報導，如「湯匙不要裝麵，只能喝湯」、「麵一口氣吃完不要咬斷」、「不要邊吃邊聊天」、「吃完將碗盤、垃圾放到吧台上」、「吃大聲不等於禮貌」等，最後吃完拉麵也別忘了說聲「謝謝招待」，感謝店員的辛勞。
更多鏡報報導
義大利餐廳老闆直播辱罵台人「滾吧」！ 旅遊部落客也同團還原真相
「放我出去！」82歲老母親入住5星級養老院 3天後哀求帶自己回家原因曝
越南街道遭「染黑」！成千上萬條蚯蚓集體死亡 專家籲快做1事
其他人也在看
歐洲台灣協會聯合會年會 謝志偉參與座談 (圖)
第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐歐盟代表謝志偉（中）、法國參議員卡迪克（Olivier Cadic，右）及前參議員卡托蘭（André Gattolin，左）同場座談。中央社 ・ 8 小時前
畢生奉獻醫學 李明亮獲頒罕見疾病貢獻獎
前衛生署長、慈濟大學創校校長李明亮，被譽為「台灣遺傳學之父」，今年高齡九十歲的他，榮獲財團法人罕見疾病基金會頒發「罕見疾病貢獻獎」，頒獎典禮特別移師花蓮靜思靜舍，由上人親自授獎。獎座背後，是照亮無...大愛電視 ・ 1 天前
滑輪溜冰》黃立昀台灣公開賽摘首金 亞運金牌施沛妤傷後封后
2025台灣國際滑輪溜冰公開賽在台南市永大溜冰場進行第3天賽事，年僅19歲的「小愛」黃立昀發揮地主優勢，女子5000公尺計分賽為台南勇奪大專社會組首金，這也是她今年剛升上成人組後第一面金牌。今日5000公尺計分賽大專社會女子組決賽好手如雲，包括亞運雙金施沛妤、亞運金牌劉懿萱和今年成都世運會3金的哥倫自由時報 ・ 21 小時前
涉外人士：中國對外複合式威脅 日本非唯一受害者
（中央社記者溫貴香台北15日電）日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬於國際安全研究的「複合式威脅」，遭受中國施壓的國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。中央社 ・ 23 小時前
火燒大樓「出入口擋逃生」 17住戶驚險獲救嗆傷送醫
彰化縣 / 綜合報導 彰化市中華西路一棟住宅大樓今(16)日清晨發生火警，火勢一度相當猛烈，擋住大樓出入口，民眾無法逃生，消防局也立刻派出52名消防人員搶救，每個樓層搜索，陸續救出17名受困的住戶，他們也因為嗆傷被送往醫院，還好都沒有生命危險，警方初步了解起火點，是停放在騎樓的機車，附近鄰居透露，發生火災前有聽到爭吵聲，有沒有可能是遭縱火，警方還要調查釐清。大樓的騎樓，竄出橘色火光，火勢相當猛烈，伴隨濃濃黑煙，消防隊獲報到場，緊急佈水線灌救，火警就發生在16日清晨，彰化市中華西路一棟住宅大樓，當時住戶都在睡夢中，因為火勢從騎樓沿著樓梯向上竄，而這棟大樓是單一出入口，住戶第一時間無法逃生，受困在屋內，附近鄰居也透露，在半夜聽到疑似爭吵聲，不久後，騎樓機車就起火燃燒。附近鄰居說：「吵架完差不多10幾分鐘，10幾分鐘就起火，他們都在睡覺不知道。」消防局派出52名消防人員，到場搶救，每個樓層搜索，分別在，2樓救出3名住戶，3樓8人，總共救出17名住戶，嗆傷送醫，還好沒有生命危險。彰化消防分隊長楊師融說：「放機車的區域，火勢有比較大一點，後來就是旁邊一樓也有火煙冒出，詳細原因目前有待火調人員調查。」彰化消防局調查，起火點是停放在騎樓的機車，不明原因起火燃燒，有沒有可能遭到縱火還要調查釐清，還好火勢在1小時內就撲滅，住戶也沒有生命危險。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
打造安全虛擬資產環境 調查局與艾格蒙聯盟訓練中心舉辦研討會
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為共同打造安全、健全的虛擬資產環境，法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」，由來自法國、義大利、以色列等8國公、私部門計10位專家來台擔任講者，以及史瓦帝尼及亞太區共20個國家共37位金融情報中心官員來台與會，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題，進行深入交流與經驗分享...匯流新聞網 ・ 7 小時前
71歲蔡振南拍《恨女》拼命練拳擊 王彩樺遇神績拒老公慶生約：我沒空
【緯來新聞網】台片《恨女的逆襲》獲金馬獎提名最佳新演員、最佳動作設計2項大獎，今導演李宜珊帶演員林怡緯來新聞網 ・ 5 小時前
144名阿公阿嬤拚體能！北港媽祖醫院辦「長者運動會」超熱血
雲林縣老年人口比例超過21％，正式邁入超高齡社會，衛生局根據ICOPE長者功能評估調查，發現超過萬份資料中，主要以視力、聽力、行動力指標異常，佔據前三名，因此長照相關資源須介入。為讓長者多動，中國醫藥大學北港附設醫院今（16日）舉辦長者活力運動會，共144名長輩競技，盼藉此鼓勵長者多運動。自由時報 ・ 8 小時前
多管齊下 「全糖城市」台南瘦成中段班
台南是美食之都，賴清德總統任副總統時曾想請中共總書記習近平吃蝦仁飯配全糖珍奶，當時台南市長黃偉哲為此分享3家珍奶榜單，引...聯合新聞網 ・ 8 小時前
日本旅館品質降級？日網紅稱台灣旅遊大勝利 兩派人戰翻
台灣旅遊業近期萎縮情況明顯，今年1至9月觀光逆差達805萬人次，大票國人每到假日就出國。不過在台日本網紅「日本人的歐吉桑」近期發文指出，很少看到日本人來台灣時會不滿，但常常看到台灣人在日本旅遊時候的抱怨，推出來的答案就是台灣旅遊品質比較好。文章曝光後，引發大量網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
熊本大師賽》王齊麟／邱相榤連兩站好表現 年終積分排名衝到第8
「麟榤配」王齊麟／邱相榤今天在超級500系列熊本羽球大師賽，以19：21、19：21不敵世界排名第1的南韓徐承宰／金元昊，吞對戰3連敗，雖然無緣男雙決賽，不過麟榤配連兩站好表現，暫時進入年終總決賽8席參賽名單。雖然無緣連兩站挺進決賽，王齊麟／邱相榤在海洛公開賽封王進帳9200分積分，熊本賽又斬獲64自由時報 ・ 22 小時前
馬路三寶？ 彰南路行人庇護島9度遭撞引熱議 公路局要求償
彰化市彰南路路口行人庇護島完工啟用至今已半年之久，不料接連傳出車輛「騎」上庇護島，造成庇護島反光錐、標誌牌與島標斷裂，經警方統計至今已多達9次，網友譏「三寶太多」，但也有人認為是設計瑕疵；公路局彰化工務段長廖志彬則指出，該宣導的、該改善的都做了，對於一再有車輛肇事，他們也感到無奈，不過由於受損的標誌自由時報 ・ 8 小時前
拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇
日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。聯合新聞網 ・ 1 天前
陸公告「近日勿前往日本」 林氏璧喊話真的很危險：讓我們去就好
中日衝突升溫，大陸外交部14日突然發出公告，喊話中國公民近期內不要前往日本，引發熱議。對此日本旅達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）對此表示，日本現在真的很危險，這麼危險的地方，我們去就好了。中時新聞網 ・ 22 小時前
台人共食被公審！林氏璧曝日本餐廳潛規則：最好一人點一份
有台灣旅客近日到義大利遊玩，16人點5個披薩卻遭到老闆公審引起熱議。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧也點出，日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份，兒童可能會另有規定。中天新聞網 ・ 11 小時前
不只太油！「這些食物」也害膽固醇狂飆 上班族很常吃
營養師李婉萍提醒，愛吃甜食、小吃與精緻澱粉的人容易讓壞膽固醇升高、堆積成脂肪。她建議以高纖澱粉取代精緻澱粉、多補膳食纖維、選擇優質蛋白與植物油，並搭配維生素D、E等營養素，有助改善膽固醇、維持健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026新北大戰！蘇巧慧.劉和然「互動冷」 李四川傳團隊成形
2026新北市長選舉，各黨積極備戰。民進黨提名立委蘇巧慧參選，但國民黨方面，至今沒確定人選，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也有意參選，今(16)日他和蘇巧慧同場出席活動，不過互動很冷。...華視 ・ 7 小時前
汽油價格不調整 柴油降0.2 元
中油公司宣布，自17日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽油價格應不調整、柴油每公升應調降0.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。更多新聞推薦 ● 全面關注兒童身心發展 賴清德宣布成立「兒少及家庭署」台灣好新聞 ・ 7 小時前
為何某些「低收戶」比我有錢？王世堅接獲投訴：有人詐領補助開跑車、住豪宅
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委王世堅日前質詢衛福部，關切「假低收入戶濫用政府資源」議題。他指出，有些詐領低收補助者比大多數民眾有錢，並...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前