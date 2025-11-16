日本餐廳也不歡迎分食？旅日專家曝「拉麵店」潛規則：台人曾被炎上

林氏璧表示日本拉麵店也有潛規則，呼籲台人應保持禮貌與「互相體諒的心」。示意圖／攝影陳琮文

近日有台灣旅客在義大利披薩餐廳「多人分食」遭老闆「笑裡藏刀」拍影片辱罵，引發外界對飲食文化差異的探討。前台大醫師林氏璧也在粉專點出，在台人最愛去的日本也有相同情況，許多日本餐廳雖然並未明文規定，「原則上還是希望一人點一份」。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，過去曾有台灣旅客到福岡拉麵店用餐，因店內禁止3歲幼兒入內，同行大人為了輪流照顧在外的小孩，「6人分食3碗拉麵」，遭店家拒絕後竟留下1星負評，引起大批網友撻伐。

林氏璧進一步指出，日本餐廳多半不會將店內規範明確公告出來，但原則上仍希望「一位客人點一份餐」，若是排隊名店，店內卻沒有幾個座位，如外面排了30人，但6名旅客佔用了6個座位，卻只點了3碗拉麵分食，「將心比心，你是老闆會覺得OK嗎？」

他也強調，這雖然是日本餐廳的潛規則，不過若店內人潮較少，也沒有占用到座位，事先詢問過店家是否可以分食，若店家同意就沒有什麼問題，或是同行有食量較小的孩童，「我想問問店家是無可厚非的」。

林氏璧認為，詢問「店家可不可以分食」並不代表不禮貌，正常的日本店家也可以理解「觀光客胃不夠裝想多嘗一些美食」的心情，抱持著彼此體諒的心情，以及禮貌的態度與店家溝通，也才能給日本朋友留下好印象。

除了分食之外，日本拉麵店也存在多種禁忌，《樂吃購！日本》報導，如「湯匙不要裝麵，只能喝湯」、「麵一口氣吃完不要咬斷」、「不要邊吃邊聊天」、「吃完將碗盤、垃圾放到吧台上」、「吃大聲不等於禮貌」等，最後吃完拉麵也別忘了說聲「謝謝招待」，感謝店員的辛勞。



