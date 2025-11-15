日本餐廳也不能共食？林氏璧爆潛規則「台人吃拉麵犯過」
近日有台灣旅客到義大利遊玩，16人點5個披薩遭到老闆放上網公審。對此，前台大醫師林氏璧也發文表示，其實日本店家雖然不會明說，但原則上不希望客人共食或分食。他指出，過去有台人去福岡旅遊，點3碗拉麵6人共食，想要輪替照顧外面小孩，被店家拒絕，還去留一星負評。
日本店家潛規則「一人一份」
林氏璧在粉專發文表示，台灣人想共食，在日本旅遊也是個非常常見的問題，過去曾有台灣旅客到福岡大砲拉麵，店家禁止3歲小孩入內，為了照料無法進入的孩童，他們點了3碗拉麵，想6個大人輪流共食，卻遭到店家拒絕，憤而留下一星負評，引發熱議，還有很多人湧入洗五星幫店家補血。
「那麼，拉麵店，或是日本的餐廳到底可否共食？」林氏璧稱，日本店家多半不會明文規定，但原則上潛規則都會是希望一人點一份，兒童可能會另有規定，如果遊客到一家大排長龍的排隊名店，也沒有幾個位置，外面排了30個人，遊客同行6個人佔用6個座位，卻只點3碗拉麵一起吃，或是佔3個位置其他3人輪流換手進來吃，「將心比心，你是老闆會覺得ok嗎？」
共食例外原則
不過林氏璧也補充，上述只是大原則，潛規則，如果這間餐廳當時店內客人沒有很多，不會有佔用到後面的人座位的問題，然後經詢問過店家可否共食，若店家答應，自己覺得是沒什麼問題的。特別是遇到同行有食量較小的兒童，問問店家是無可厚非的。
他指出，有些朋友會無限上綱到連「問店家可不可以分食」這件事都是失禮的，個人是覺得還好。正常的日本店家也應該可以理解，觀光客胃不夠裝，但又想多嘗一些美食的心情吧。他呼籲，彼此多體諒一些，多多溝通，很多事情都可以迎刃而解的。記得保持禮貌，給日本朋友留下好印象！
