日本饒舌歌手晋平太逝世！家屬心碎發訃告證實 享年42歲

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本饒舌界歌手晋平太的家屬今（8）日在X上發文，沉痛宣布晋平太已於日前離世，享年42歲。文中並未提及確切死因，消息曝光後，大批粉絲震驚。

（圖／翻攝自IG@inpeitadaze）

綜合日媒報導，晋平太的家人今日在X上發布訃告，證實晋平太已於日前離世。晋平太的的家人在告訃中，先是向支持、喜愛晋平太的粉絲們道謝，接著表示，由於陸續收到關心，讓他們認為不可再沉默，因此決定發布公告。晋平太的的家人也提到，「晋平太熱愛嘻哈音樂，並為其奉獻一生；身為他的家人，我們最大的願望就是，在你們心中能永遠銘記他的一言一行。」

家屬也在訃告中提到，晋平太的喪禮僅開放近親參加，期盼外界多加體諒。最後也提及，晋平太的帳號將在不久後關閉，並再度向一直支持的粉絲們致謝，「我們衷心感謝大家一直以來的支持。非常感謝。來自我們所有親屬。」

