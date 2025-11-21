日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌

石平（左）呼籲政府驅逐薛劍，茂木敏充（右圖中）當面僅承諾會持續要求中方改善。（翻攝自石平X）

出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。

石平昨（20日）在參議院外交防衛委員會質詢中，表示全力支持首相高市早苗針對台灣議題所發表的談話，認為其發言合理且對避免台海衝突具有嚇阻效果，並讚賞日本政府拒絕撤回發言的堅定態度。

石平也直言，依照他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出「適當回應」，因此建議外務大臣茂木敏充應採取更果斷的手段，更痛批薛劍是「野蠻國家的黑道外交官」，強調日本必須捍衛自身尊嚴。

面對議員的強硬要求，茂木敏充坦承薛劍的發言「極其不適當」，外務省已向中方提出嚴正抗議，但僅承諾會持續要求中方改善。當石平追問若中國不採取任何處置，日本是否只能一味「要求」下去時，茂木則以「不能提前暴露外交底牌」回應，未正面承諾是否會採取驅逐行動。

石平出生於中國四川，畢業於北京大學，1989年天安門事件發生後赴日留學，於2007年取得日本國籍。他今年7月當選參議員，成為首位中國出身的日本籍國會議員，中國9月宣布對其採取「反制措施」，並指控他在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）等問題散布謬論，還公然參拜靖國神社，石平則欣然表示，這是對他至今言論活動的「最高評價」，就像是拿到中國政府頒發的勳章。

石平將遭中國制裁當成「光榮事蹟」。（翻攝自石平X）





