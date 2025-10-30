日本首位女總理大臣：高市政權的國際課題與人事佈局解析

圖片來源：Associated Press

⊙謝文生

磨難中誕生的政權

2025年10月21日，自民黨總裁高市早苗在首相指名選舉中，順利出任日本第104代總理大臣！

我在〈敗部復活戰：少數政權下日本自民黨總裁補選觀戰指南〉的分析中曾提到，新任自民黨總裁選出後，努力爭取一個主要在野黨加入執政聯盟的想法，可說已是「全黨共識」，差別只在是哪一個在野黨而已。

關於從10月4日高市總裁到10月21日高市首相的過程，另外再找時間詳述。這二個多星期帶給高市首相的衝擊跟成長、挫折與奮起的經驗，相信都會成為高市早苗首相未來面對國內外環境嚴峻課題時，寶貴的經驗與資產。

但是請不要造神，說她有多麼英明神武在佈這一局，並沒有！

她的精彩在於「她窮盡洪荒之力、想方設法的拆彈；一步一步地向總理大臣寶座邁進」！

高市政權的國際課題

一、席不暇暖的國際行程

就任總理大臣後的高市首相，首先要面對的是一連串外交行程：包括10月26日在馬來西亞舉行的「東亞峰會」，這是每位日本首相每年都會出席的固定行程。與會者包括東協十國在內，以及美俄中日等共18國元首，可以說是高市首相的第一個外交展現場合。

接著在10月27日到29日高市首相將在日本迎接川普總統第二任期內的首次訪日行程，並在28日進行美日峰會。川普除了跟高市首相見面外，也晉見日本天皇，以及跟安倍昭惠見面。

這個行程是在9月24日由路透社報導，當時自民黨才剛始總裁補選，誰是下一任總裁及首相，局勢完全尚未明朗。會有這個行程安排，是因川普先前答應馬來西亞首相安華，說他會出席10月26在馬來西亞舉行的東亞峰會，這是時序上的基本事實。望周知。

川普接著在10月31日到11月1日則是要飛往韓國慶州出席APEC峰會，進行美日、美韓高峰會議。

高市首相也可望跟韓國總統李在明進行首次會談。

然而高市早苗在21日當選首相後，首先要先處理大臣、副大臣及政務官的人事任命，24日還得先進行「所信表明」（類似我國行政院長的「施政報告」），接著25日出訪馬來西亞，27日回日本，月底再飛韓國。因此外務省、財經相關省廳能幫她上課的時間非常有限。

二、高市首相的印太戰略視角

從高市首相在9月自民黨總裁選舉裡的政見，以及當選首相後所信表明的內容來看，在外交安保防衛領域，高市首相就是標舉「安倍晉三路線回歸」！

她這些年來不僅一再強調的她是安倍晉三路線的傳人，在甫當選首相後，在給18位閣員大臣的指示書以及首次的所信表明中，她也引用了安倍晉三的名言：「重振能在世界中心綻放光彩的日本外交。」（世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す）來宣誓自己的安保路線！

如果長期觀察日本近年來的外交安保防衛政策與佈局，其實可以了解，日本這些年來，一直都在安倍晉三第二次政權所打下的基礎上前進。如同2020年9月，時任外務大臣茂木敏充在回應記者質疑時所言：「印太戰略是自民黨內的共識，誰當總裁、首相，這個路線都不會改變」！

高市首相的主張，基本上仍然是以米日同盟為基礎、在「自由且開放的印度太平洋」視野下，提出她的外交、安保主張。

她在所信表明裡提到了中國、朝鮮及俄羅斯的軍事動向，令人深感憂慮。因此主張以日美同盟為核心，同時深化日美韓、日美菲、日美澳印（QUAD）等多邊安保協議。

同時也要強化跟擁有相同價值的同志國家以及全球南方國家之間的合作。

高市首相也主張要提早在這個會計年度內，將防衛預算費用就達到GDP的2%、提早修訂安保三文書以及加強與友好國家間的防衛合作與文流；成立「國家情報局」等主張。

三、高市首相的美、中、韓、台態度

1. 對美關係：提高軍費與履行對美投資

川普政權早在9月下旬就已決定這個訪日行程，背後有另一層意義，應該就是在美日關稅談判中提到的日本對美投資這塊，不論誰出任首相，美國都要跟日本確認這一部份，所以高市首相也要準備好如何回應。

雖然美日之間關稅的問題在石破茂前首相任內已經處理得差不多，外務及防衛幹部研判川普這次前來，「日本防衛軍費等相關事項」的議題恐怕跑不掉。

這就是為什麼高市首相會在24日於國會這樣正式的場合，發表的所信表明中直接宣示要在這個年度內提早達成2%軍費預算的原因，這樣才有本錢跟川普就2%到3.5%之間的數額及內容進行談判。

此外，如前所述，高市也提到要「以日美同盟為核心，同時深化日美韓、日美菲、日美澳印（QUAD）等多邊安保協議。儘管川普第一期政權，在安倍晉三的促進下美國提出了「印太戰略」，然而第二期政權的川普本人仍然傾向避免面對多重架構，這部份會如何變化，有待高市首相跟川普總統的激盪。

2. 對中關係：相互觀察期

從今年的自民黨總裁選舉到當選首相的這段期間，不論是高市首相還是中國方面，目前為止都還保持在「彼此觀望的克制狀態」。

在所信表明的內容裡，高市首相也一如菅義偉、岸田文雄以及石破茂首相以來的一貫對中基調：「中國是日本重要的鄰國，雙方有必要建構出具建設性且安定的關係。⋯⋯日中首腦間在不斷進行直接對話的基礎上，全面推進動戰略性的互惠關係。」

不過，前文提到高市首相提到的「中國、朝鮮及俄羅斯的軍事動向，令人深感憂慮。」這點，倒是讓中國外交部副發言人郭嘉昆借機提出了抗議。

目前已知習近平會出席在韓國舉行的APEC會議，並在慶州跟川普及李在明總統舉行峰會，而跟高市首相部份，目前尚無具體消息。

基本上日中之間，在川普當政下，目前是中國需要日本的狀態；但另一方面由於高市過去右派的色彩，加上自維政權目前也還是少數政權，依照中國過去的作風，應該會再觀察一下看高市政權能走多遠？！如果有長期執政的跡象，中國就會想辦法跟高市政權相處；反之，若認為高市會是短期政權的話，就會冷對以待日本政局換新。

3. 對韓關係：輕舟已過萬重山？！

我先前就不斷提到日韓關係雖然受到歷史因素困難重重，但韓國的李在明總統表現出完全不同於「議員李在明」的高度，不僅跟石破茂前首相共同呈現「日韓友好」的關係與重要性，也讓美國總統川普放心這樣的作為，在某個意義上足以作為高市首相的參考。

當選自民黨總裁後，高市早苗身邊的人就釋出她將不會在靖國神社秋日大祭中前往參拜；當選首相那天的記者會，高市首相也在回答記者詢問跟韓國的關係時表示：「我喜歡吃韓國海苔、我也用韓國化粧品、也有看韓劇」。釋出滿滿的善意。

此外，前文也提到高市首相主張要深化美日韓等小型多邊關係。因此可以說，短期內日韓關係可用「輕舟已過萬重山」來形容。

4. 對台關係：CPTPP？！

台灣很多人因為喜愛安倍晉三前首相的關係，因此愛屋及屋之下也對高市早苗這位日本第一位女首相，有很高的興趣與支持！因此這段期間在SNS上高市首相的在台灣的知名度可說扶搖直上！

高市首相在總裁選舉期間就明白表示「日台之間沒有邦交，因此她會加強務實交流」。儘管在公的部分，她沒有承諾日台間進展的可能，但在她個人的推特，她仍然有表達感謝台灣人對她的支持。

在她的所信表明或當選首相記者會中，的確也「沒有」明文提到台灣的地方。

不過我有注意在CPTPP這個段落裡，高市首相有提到「從戰略的觀點，她認為要努力擴大締約國」，或許這裡會有一些可以期待？！

儘管明的沒有，但在她的人事佈局上，親台閣員不少，這是台灣可以安心的地方。

高市政權的安保人事：

在高市首相第一次政權的人事裡，在國際與安保方面，有幾位可算重中之重。一位是再回鍋外務大臣的茂木敏充；一位是官房長官木原稔；還有擔任首相輔佐官的前空將尾上定正；新任國安局長市川惠一；都是在強化印太戰略與第一島鏈的對中防線。在她的人事佈局裡，關於防衛長官小泉進次郎外的角色，我必須承認，是我少有的、沒有把握能予以有效解讀！

一、外務大臣茂木敏充：印太戰略與美日經濟

在川普總統第一任期時，他所熟知的日本政治人物其實不多，除了安倍晉三外，茂木敏充是少數川普有印象的政治人物，因為當時他是兩國經濟談判的日方代表，川普給他的評語是「難纏的傢伙」，在川普的字典裡，這算是正面肯定的意義！

此外，茂木敏充從2019年9月11日至2021年11月4日擔任日本外務大臣，橫跨安倍晉三、菅義偉及岸田文雄三個政權。

儘管台灣有些人跟著日本右派矇著眼睛不願承認，但事實上從菅義偉、岸田文雄到石破茂政權，日本於國際安保這一塊所執行的一直都是安倍晉三前首相所傳下來的「自由且開放的印太戰略」。

因此，讓茂木敏充回鍋外務大臣，對高市政權來說有兩個重大意義，一是能讓各國迅速的認知到高市首相的外交路線，就是一直以來的印太戰略；二是讓美日關稅談判能有個她更倚賴的老手來負責。

根據目前知道的資訊，在高市的對美關稅這塊，總窗口將會由茂木敏充擔任；並搭配石破政權時對美關稅的談判全權代表赤沢亮正，以及城內實經濟財政在臣（原經濟安保大臣）三人來負責，因此不僅對美談判管道仍在，必要時加上茂木的經驗與判斷，這是高市政權的雙重保險措施。

二、官房長官木原稔：高市首相的懷刀

台灣人對木原稔的認識，大多是因為他長年是「日華懇」的事務局長，沒有公職在身的時候，來台灣就像在走「灶腳」，也是會長古屋圭司的得力助手，友台程度是絕對的！

在高市早苗剛當選總裁、還沒出任首相前，永田町就已經傳出他將出任官房長官。事實上，前一陣子正是木原稔陪同高市早苗跟日本維新之會的藤田文武共同代表等人，一起在眾議員會館磨合每一條政策。

另一方面，木原稔還有一個更重要的身份，就是他也是自民黨內「國防族」的一員。從2019-2021年之間，他擔任安倍晉三及菅義偉兩位的首相輔佐官，主責的就是安全保障政策。

2022年12月16日，岸田文雄前首相公佈的「安保三文書」修訂工作，就是由當時黨的「安全保障調查會」會長小野寺五典以及事務局長的木原稔兩人共同負責的。

2023年9月，木原稔則出任防衛大臣，執行他自己所負責修訂的日本安保要務。印象最深刻的是他剛任一周，隨即前往美國跟當時的國防部長奧斯汀要求將美國賣給日本的戰斧飛彈，從原訂的2026年交付，提早一年在2025年完成。

官房長官的任務其實非常繁重，每天上下午各一次例行的記者會以外，各種跨部會的任務編組，官房長官常是召集人。

此外，一旦首相外出離開東京時，官房長官就必須坐鎮在官邸，以應付任何臨時狀況；像是高市政權剛上路的隔天，朝鮮一早就發射飛彈，木原稔就必須第一時間坐鎮了解狀況，由於他當過防衛大臣，因此小泉進次郎雖然剛上任，但有木原稔在，也能協助小泉進入狀況。

在高市首相交付給各大臣的任務當中，給木原稔旳還有一項特別任務：成立國家情報局的籌備。此外，他在臨時代理首相的排序是第一。

由上面的分析，大家可以了解超級友台派的木原稔在高市首相心中的地位，同時也有cover小泉進次郎在防衛上不足的意味。

三、防衛大臣小泉進次郎：未來領袖進修班？！

高市首相將她非常重視的安保領域重中之重的防衛大臣的責任，交付給總裁選舉的最大勁敵小泉進次郎，老實說這是我少有的「看不太懂」的日本政治人事。

小泉在安保方面的資歷不多，大致有二項。一是他曾留學美國，拿到哥倫比亞大學的政治學碩士學位之後，曾在華府的美國戰略國際問題研究所（CSIS）工作一年。此外，小泉也曾在2024年1月擔任眾議院安全保障委員長（類似我國立法院各委員會的「召委」），但是當年9月就改任自民黨的選對會委員長。

CSIS的工作內容，其實比較是接近外交、國安的部份。

私以為，若是林芳正跟小泉進次郎兩人的職務對調的話，應該對高市政權有更大的貢獻。當然，我也知道這樣的安排，自然有其不可言破的「未來政治考量」。

換個角度來看，目前高市首相的重點在內政（下節詳述），因此防衛這塊應該會是由高市跟木原稔主抓，小泉大臣負責執行的分工吧！同時讓他有機會學習這一領域，畢竟他還年輕，未來還是有機會出任日本總理的。

結語：安倍復刻版？！讓子彈飛一下

高市早苗出任日本第104任首相，對於台灣許多喜愛與感恩安倍晉三前首相的人來說，自然是興奮異常！高市傳奇在網路上大洗板，也是理中應有之事。尤其她來自雙魚女的感性特質，讓看悶日本政局老男人劇場的人來說，實在有趣太多，讓陷於台灣苦悶政情的人來講，提供了心緒上一道抒發的出口！

高市首相本身，以及她身邊友台人士與力量，可以預見台日關係仍然會在正向的持續前進。

但如同遠景基金會執行長賴怡忠提醒的，重要的是我們希望推進台日關係的清單是什麼？！這才是當務之急！

為什麼我要引用賴執行長的這個提醒呢？

作為長期關注日本國內與國際政情的研究者，我擬從幾個資訊跟大家分享觀察的切入點：

少數政權的事實：先求政績、再尋突破

台灣人必須了解台日政治體制的不同，日本國會基本上避免用表決來決定法案，因此朝野間的協商向來是政治文化的傳統，即便安倍政權時期曾經是絕對多數時，也一樣注重朝野間的共識。

目前的自民與維新的連立政權，畢竟還是「眾參兩院少數執政」！但沒過半就是意謂著每個要通過的法案或預算都要向在野陣營爭取。意思是說這將會佔據了高市政權相當大的心力。

再者，高市首相的優先任務是要重建自民黨在國民中的信任度，也就是說她的焦點先會是在內政的議題上，特別是民主物價與補貼政策上。

對高市政權來講，要先取得政績口碑，維持高支持率，然後在明、後年適當的時機再解散國會，尋求席次最大化、乃至過半的機會；這樣才能克服與公明黨脫離連立所帶來的選舉可能傷害。

施政順序的意義：內政優先的迫切性

我們在看日本首相的施政重點時，多會從她的「所信表明」中去理解她當時的施政重心。

高市首相在10月24日的所信表明裡，扣除前言跟結語共有10大項，外交安保則是排在第9順位！可說是相當後面。

而她在給18位大臣的各別施政指示要點書當中，「全閣僚共同指示」則有三點，分別是1.實現強大的經濟；2.促進地方發展，保障人民生活；3.強化外交力與防衛力。外交防衛的順序依然是在後段。

這個解讀的目的，不是在說高市首相不重視外交安保，而是在呈現如同李登輝前總統的名言：「存在才有希望，存在才有發展」！

而是在說明當前日本國內政局，高市首相的當務之急是先要解決內政上的問題，例如高物價課題、低薪家庭補助問題等⋯⋯。同時也要刷新自民黨的形象，甚至包括將投給參政黨、國民民主黨的前支持者，再拉回支持自民黨的陣營。

高市路線？！

最後是高市首相一直宣稱她是安倍晉三路線的繼承人，在用人上也看到部份安倍時代的老面孔回鍋。

但不可否認的，時局變遷很大，2013年安倍晉三提出的三支箭，面對的是日本國內通貨緊縮的課題；2025日本的課題則在通貨膨脹，因此對處藥方是否仍適用，財經界也有不少人提出疑慮。

安保環境也是，安倍晉三在面對中國的時候，有強硬的一面，也有積極爭取的面，例如邀請習近平以「國賓」身份訪日。

安倍晉三前首相的確是一位不世出的日本戰略型政治家，其高度與靈活都再再讓人敬佩，甚至能收服川普這位全世界都搞不定的大魔王。

因此對高市早苗來說，壓力就更大了！因此要如何證明她究竟是有掌握到安倍精神的「繼承人」？！亦或只是想學安倍的「複刻版」？！美日都有許多專家學者在緊密觀注！

這位日本維新之後的首位女性領導人，從上任就已留下「歷史地位」；至於能否能像她的宗師安倍晉三一樣留下「歷史資產」？！很值得大家給予支持。

作者為台灣國家政策研究協會秘書長

