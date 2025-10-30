日本首位女總理大臣：高市政權的國際課題與人事佈局解析
⊙謝文生
磨難中誕生的政權
2025年10月21日，自民黨總裁高市早苗在首相指名選舉中，順利出任日本第104代總理大臣！
我在〈敗部復活戰：少數政權下日本自民黨總裁補選觀戰指南〉的分析中曾提到，新任自民黨總裁選出後，努力爭取一個主要在野黨加入執政聯盟的想法，可說已是「全黨共識」，差別只在是哪一個在野黨而已。
關於從10月4日高市總裁到10月21日高市首相的過程，另外再找時間詳述。這二個多星期帶給高市首相的衝擊跟成長、挫折與奮起的經驗，相信都會成為高市早苗首相未來面對國內外環境嚴峻課題時，寶貴的經驗與資產。
但是請不要造神，說她有多麼英明神武在佈這一局，並沒有！
她的精彩在於「她窮盡洪荒之力、想方設法的拆彈；一步一步地向總理大臣寶座邁進」！
高市政權的國際課題
一、席不暇暖的國際行程
就任總理大臣後的高市首相，首先要面對的是一連串外交行程：包括10月26日在馬來西亞舉行的「東亞峰會」，這是每位日本首相每年都會出席的固定行程。與會者包括東協十國在內，以及美俄中日等共18國元首，可以說是高市首相的第一個外交展現場合。
接著在10月27日到29日高市首相將在日本迎接川普總統第二任期內的首次訪日行程，並在28日進行美日峰會。川普除了跟高市首相見面外，也晉見日本天皇，以及跟安倍昭惠見面。
這個行程是在9月24日由路透社報導，當時自民黨才剛始總裁補選，誰是下一任總裁及首相，局勢完全尚未明朗。會有這個行程安排，是因川普先前答應馬來西亞首相安華，說他會出席10月26在馬來西亞舉行的東亞峰會，這是時序上的基本事實。望周知。
川普接著在10月31日到11月1日則是要飛往韓國慶州出席APEC峰會，進行美日、美韓高峰會議。
高市首相也可望跟韓國總統李在明進行首次會談。
然而高市早苗在21日當選首相後，首先要先處理大臣、副大臣及政務官的人事任命，24日還得先進行「所信表明」（類似我國行政院長的「施政報告」），接著25日出訪馬來西亞，27日回日本，月底再飛韓國。因此外務省、財經相關省廳能幫她上課的時間非常有限。
二、高市首相的印太戰略視角
從高市首相在9月自民黨總裁選舉裡的政見，以及當選首相後所信表明的內容來看，在外交安保防衛領域，高市首相就是標舉「安倍晉三路線回歸」！
她這些年來不僅一再強調的她是安倍晉三路線的傳人，在甫當選首相後，在給18位閣員大臣的指示書以及首次的所信表明中，她也引用了安倍晉三的名言：「重振能在世界中心綻放光彩的日本外交。」（世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す）來宣誓自己的安保路線！
如果長期觀察日本近年來的外交安保防衛政策與佈局，其實可以了解，日本這些年來，一直都在安倍晉三第二次政權所打下的基礎上前進。如同2020年9月，時任外務大臣茂木敏充在回應記者質疑時所言：「印太戰略是自民黨內的共識，誰當總裁、首相，這個路線都不會改變」！
高市首相的主張，基本上仍然是以米日同盟為基礎、在「自由且開放的印度太平洋」視野下，提出她的外交、安保主張。
她在所信表明裡提到了中國、朝鮮及俄羅斯的軍事動向，令人深感憂慮。因此主張以日美同盟為核心，同時深化日美韓、日美菲、日美澳印（QUAD）等多邊安保協議。
同時也要強化跟擁有相同價值的同志國家以及全球南方國家之間的合作。
高市首相也主張要提早在這個會計年度內，將防衛預算費用就達到GDP的2%、提早修訂安保三文書以及加強與友好國家間的防衛合作與文流；成立「國家情報局」等主張。
三、高市首相的美、中、韓、台態度
1. 對美關係：提高軍費與履行對美投資
川普政權早在9月下旬就已決定這個訪日行程，背後有另一層意義，應該就是在美日關稅談判中提到的日本對美投資這塊，不論誰出任首相，美國都要跟日本確認這一部份，所以高市首相也要準備好如何回應。
雖然美日之間關稅的問題在石破茂前首相任內已經處理得差不多，外務及防衛幹部研判川普這次前來，「日本防衛軍費等相關事項」的議題恐怕跑不掉。
這就是為什麼高市首相會在24日於國會這樣正式的場合，發表的所信表明中直接宣示要在這個年度內提早達成2%軍費預算的原因，這樣才有本錢跟川普就2%到3.5%之間的數額及內容進行談判。
此外，如前所述，高市也提到要「以日美同盟為核心，同時深化日美韓、日美菲、日美澳印（QUAD）等多邊安保協議。儘管川普第一期政權，在安倍晉三的促進下美國提出了「印太戰略」，然而第二期政權的川普本人仍然傾向避免面對多重架構，這部份會如何變化，有待高市首相跟川普總統的激盪。
2. 對中關係：相互觀察期
從今年的自民黨總裁選舉到當選首相的這段期間，不論是高市首相還是中國方面，目前為止都還保持在「彼此觀望的克制狀態」。
在所信表明的內容裡，高市首相也一如菅義偉、岸田文雄以及石破茂首相以來的一貫對中基調：「中國是日本重要的鄰國，雙方有必要建構出具建設性且安定的關係。⋯⋯日中首腦間在不斷進行直接對話的基礎上，全面推進動戰略性的互惠關係。」
不過，前文提到高市首相提到的「中國、朝鮮及俄羅斯的軍事動向，令人深感憂慮。」這點，倒是讓中國外交部副發言人郭嘉昆借機提出了抗議。
目前已知習近平會出席在韓國舉行的APEC會議，並在慶州跟川普及李在明總統舉行峰會，而跟高市首相部份，目前尚無具體消息。
基本上日中之間，在川普當政下，目前是中國需要日本的狀態；但另一方面由於高市過去右派的色彩，加上自維政權目前也還是少數政權，依照中國過去的作風，應該會再觀察一下看高市政權能走多遠？！如果有長期執政的跡象，中國就會想辦法跟高市政權相處；反之，若認為高市會是短期政權的話，就會冷對以待日本政局換新。
3. 對韓關係：輕舟已過萬重山？！
我先前就不斷提到日韓關係雖然受到歷史因素困難重重，但韓國的李在明總統表現出完全不同於「議員李在明」的高度，不僅跟石破茂前首相共同呈現「日韓友好」的關係與重要性，也讓美國總統川普放心這樣的作為，在某個意義上足以作為高市首相的參考。
當選自民黨總裁後，高市早苗身邊的人就釋出她將不會在靖國神社秋日大祭中前往參拜；當選首相那天的記者會，高市首相也在回答記者詢問跟韓國的關係時表示：「我喜歡吃韓國海苔、我也用韓國化粧品、也有看韓劇」。釋出滿滿的善意。
此外，前文也提到高市首相主張要深化美日韓等小型多邊關係。因此可以說，短期內日韓關係可用「輕舟已過萬重山」來形容。
4. 對台關係：CPTPP？！
台灣很多人因為喜愛安倍晉三前首相的關係，因此愛屋及屋之下也對高市早苗這位日本第一位女首相，有很高的興趣與支持！因此這段期間在SNS上高市首相的在台灣的知名度可說扶搖直上！
高市首相在總裁選舉期間就明白表示「日台之間沒有邦交，因此她會加強務實交流」。儘管在公的部分，她沒有承諾日台間進展的可能，但在她個人的推特，她仍然有表達感謝台灣人對她的支持。
在她的所信表明或當選首相記者會中，的確也「沒有」明文提到台灣的地方。
不過我有注意在CPTPP這個段落裡，高市首相有提到「從戰略的觀點，她認為要努力擴大締約國」，或許這裡會有一些可以期待？！
儘管明的沒有，但在她的人事佈局上，親台閣員不少，這是台灣可以安心的地方。
高市政權的安保人事：
在高市首相第一次政權的人事裡，在國際與安保方面，有幾位可算重中之重。一位是再回鍋外務大臣的茂木敏充；一位是官房長官木原稔；還有擔任首相輔佐官的前空將尾上定正；新任國安局長市川惠一；都是在強化印太戰略與第一島鏈的對中防線。在她的人事佈局裡，關於防衛長官小泉進次郎外的角色，我必須承認，是我少有的、沒有把握能予以有效解讀！
一、外務大臣茂木敏充：印太戰略與美日經濟
在川普總統第一任期時，他所熟知的日本政治人物其實不多，除了安倍晉三外，茂木敏充是少數川普有印象的政治人物，因為當時他是兩國經濟談判的日方代表，川普給他的評語是「難纏的傢伙」，在川普的字典裡，這算是正面肯定的意義！
此外，茂木敏充從2019年9月11日至2021年11月4日擔任日本外務大臣，橫跨安倍晉三、菅義偉及岸田文雄三個政權。
儘管台灣有些人跟著日本右派矇著眼睛不願承認，但事實上從菅義偉、岸田文雄到石破茂政權，日本於國際安保這一塊所執行的一直都是安倍晉三前首相所傳下來的「自由且開放的印太戰略」。
因此，讓茂木敏充回鍋外務大臣，對高市政權來說有兩個重大意義，一是能讓各國迅速的認知到高市首相的外交路線，就是一直以來的印太戰略；二是讓美日關稅談判能有個她更倚賴的老手來負責。
根據目前知道的資訊，在高市的對美關稅這塊，總窗口將會由茂木敏充擔任；並搭配石破政權時對美關稅的談判全權代表赤沢亮正，以及城內實經濟財政在臣（原經濟安保大臣）三人來負責，因此不僅對美談判管道仍在，必要時加上茂木的經驗與判斷，這是高市政權的雙重保險措施。
二、官房長官木原稔：高市首相的懷刀
台灣人對木原稔的認識，大多是因為他長年是「日華懇」的事務局長，沒有公職在身的時候，來台灣就像在走「灶腳」，也是會長古屋圭司的得力助手，友台程度是絕對的！
在高市早苗剛當選總裁、還沒出任首相前，永田町就已經傳出他將出任官房長官。事實上，前一陣子正是木原稔陪同高市早苗跟日本維新之會的藤田文武共同代表等人，一起在眾議員會館磨合每一條政策。
另一方面，木原稔還有一個更重要的身份，就是他也是自民黨內「國防族」的一員。從2019-2021年之間，他擔任安倍晉三及菅義偉兩位的首相輔佐官，主責的就是安全保障政策。
2022年12月16日，岸田文雄前首相公佈的「安保三文書」修訂工作，就是由當時黨的「安全保障調查會」會長小野寺五典以及事務局長的木原稔兩人共同負責的。
2023年9月，木原稔則出任防衛大臣，執行他自己所負責修訂的日本安保要務。印象最深刻的是他剛任一周，隨即前往美國跟當時的國防部長奧斯汀要求將美國賣給日本的戰斧飛彈，從原訂的2026年交付，提早一年在2025年完成。
官房長官的任務其實非常繁重，每天上下午各一次例行的記者會以外，各種跨部會的任務編組，官房長官常是召集人。
此外，一旦首相外出離開東京時，官房長官就必須坐鎮在官邸，以應付任何臨時狀況；像是高市政權剛上路的隔天，朝鮮一早就發射飛彈，木原稔就必須第一時間坐鎮了解狀況，由於他當過防衛大臣，因此小泉進次郎雖然剛上任，但有木原稔在，也能協助小泉進入狀況。
在高市首相交付給各大臣的任務當中，給木原稔旳還有一項特別任務：成立國家情報局的籌備。此外，他在臨時代理首相的排序是第一。
由上面的分析，大家可以了解超級友台派的木原稔在高市首相心中的地位，同時也有cover小泉進次郎在防衛上不足的意味。
三、防衛大臣小泉進次郎：未來領袖進修班？！
高市首相將她非常重視的安保領域重中之重的防衛大臣的責任，交付給總裁選舉的最大勁敵小泉進次郎，老實說這是我少有的「看不太懂」的日本政治人事。
小泉在安保方面的資歷不多，大致有二項。一是他曾留學美國，拿到哥倫比亞大學的政治學碩士學位之後，曾在華府的美國戰略國際問題研究所（CSIS）工作一年。此外，小泉也曾在2024年1月擔任眾議院安全保障委員長（類似我國立法院各委員會的「召委」），但是當年9月就改任自民黨的選對會委員長。
CSIS的工作內容，其實比較是接近外交、國安的部份。
私以為，若是林芳正跟小泉進次郎兩人的職務對調的話，應該對高市政權有更大的貢獻。當然，我也知道這樣的安排，自然有其不可言破的「未來政治考量」。
換個角度來看，目前高市首相的重點在內政（下節詳述），因此防衛這塊應該會是由高市跟木原稔主抓，小泉大臣負責執行的分工吧！同時讓他有機會學習這一領域，畢竟他還年輕，未來還是有機會出任日本總理的。
結語：安倍復刻版？！讓子彈飛一下
高市早苗出任日本第104任首相，對於台灣許多喜愛與感恩安倍晉三前首相的人來說，自然是興奮異常！高市傳奇在網路上大洗板，也是理中應有之事。尤其她來自雙魚女的感性特質，讓看悶日本政局老男人劇場的人來說，實在有趣太多，讓陷於台灣苦悶政情的人來講，提供了心緒上一道抒發的出口！
高市首相本身，以及她身邊友台人士與力量，可以預見台日關係仍然會在正向的持續前進。
但如同遠景基金會執行長賴怡忠提醒的，重要的是我們希望推進台日關係的清單是什麼？！這才是當務之急！
為什麼我要引用賴執行長的這個提醒呢？
作為長期關注日本國內與國際政情的研究者，我擬從幾個資訊跟大家分享觀察的切入點：
少數政權的事實：先求政績、再尋突破
台灣人必須了解台日政治體制的不同，日本國會基本上避免用表決來決定法案，因此朝野間的協商向來是政治文化的傳統，即便安倍政權時期曾經是絕對多數時，也一樣注重朝野間的共識。
目前的自民與維新的連立政權，畢竟還是「眾參兩院少數執政」！但沒過半就是意謂著每個要通過的法案或預算都要向在野陣營爭取。意思是說這將會佔據了高市政權相當大的心力。
再者，高市首相的優先任務是要重建自民黨在國民中的信任度，也就是說她的焦點先會是在內政的議題上，特別是民主物價與補貼政策上。
對高市政權來講，要先取得政績口碑，維持高支持率，然後在明、後年適當的時機再解散國會，尋求席次最大化、乃至過半的機會；這樣才能克服與公明黨脫離連立所帶來的選舉可能傷害。
施政順序的意義：內政優先的迫切性
我們在看日本首相的施政重點時，多會從她的「所信表明」中去理解她當時的施政重心。
高市首相在10月24日的所信表明裡，扣除前言跟結語共有10大項，外交安保則是排在第9順位！可說是相當後面。
而她在給18位大臣的各別施政指示要點書當中，「全閣僚共同指示」則有三點，分別是1.實現強大的經濟；2.促進地方發展，保障人民生活；3.強化外交力與防衛力。外交防衛的順序依然是在後段。
這個解讀的目的，不是在說高市首相不重視外交安保，而是在呈現如同李登輝前總統的名言：「存在才有希望，存在才有發展」！
而是在說明當前日本國內政局，高市首相的當務之急是先要解決內政上的問題，例如高物價課題、低薪家庭補助問題等⋯⋯。同時也要刷新自民黨的形象，甚至包括將投給參政黨、國民民主黨的前支持者，再拉回支持自民黨的陣營。
高市路線？！
最後是高市首相一直宣稱她是安倍晉三路線的繼承人，在用人上也看到部份安倍時代的老面孔回鍋。
但不可否認的，時局變遷很大，2013年安倍晉三提出的三支箭，面對的是日本國內通貨緊縮的課題；2025日本的課題則在通貨膨脹，因此對處藥方是否仍適用，財經界也有不少人提出疑慮。
安保環境也是，安倍晉三在面對中國的時候，有強硬的一面，也有積極爭取的面，例如邀請習近平以「國賓」身份訪日。
安倍晉三前首相的確是一位不世出的日本戰略型政治家，其高度與靈活都再再讓人敬佩，甚至能收服川普這位全世界都搞不定的大魔王。
因此對高市早苗來說，壓力就更大了！因此要如何證明她究竟是有掌握到安倍精神的「繼承人」？！亦或只是想學安倍的「複刻版」？！美日都有許多專家學者在緊密觀注！
這位日本維新之後的首位女性領導人，從上任就已留下「歷史地位」；至於能否能像她的宗師安倍晉三一樣留下「歷史資產」？！很值得大家給予支持。
作者為台灣國家政策研究協會秘書長
其他人也在看
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
謝龍介連劉世芳都認錯 醫直言：2026贏不了
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會29日邀請內政部、海委會等部會針對非洲豬瘟防疫進行專題報告，國民黨立委謝龍介質詢時，卻分不清楚海委會主委管碧玲與內政部長劉世芳，場面超尷尬。不過綠營則猛批謝龍...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......風傳媒 ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 16 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 1 天前
林佳龍挺林岱樺「不貪不取」！陳其邁說話了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，甚至被酸「是靠勢陳其邁在高雄市累積的陰德值太多，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
「川習會」誰在場？美中高層名單曝光 為何選在機場會談原因揭曉
美國總統川普與中國國家主席習近平今天（10/30）上午在南韓釜山展開會談，雙方各有六名官員陪同參與。太報 ・ 19 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 13 小時前
林佳龍挺林岱樺選高市長 邱議瑩：國家利益擺第一
台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 1 天前
爽快答應李在明！ 川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞
美韓領袖昨天(10/29)的峰會氣氛非常好，美國總統川普今天(30日)在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥亞州防線將排除台灣及南韓的說法。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前
網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀
政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 12 小時前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 1 天前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 17 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 17 小時前