日本首位！YOSHIKI捐316萬救助香港大火 痛心喊話了

日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）





香港「宏福苑社區」大樓在26日發生的五級大火，嚴重事故令大眾不捨和痛心，中、港、韓藝人都紛紛捐善款，而近日因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，導致中日關係緊張，但日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI仍選擇成為首位捐出善款的日星。

YOSHIKI通過經紀公司發聲，表示看見香港大埔宏福苑發生的大規模火災，讓他深感心痛、無法坐視不管，因此向香港紅十字會捐贈了美金10萬元（約新台幣316萬元），願能讓災民早日重建家園。

日本搖滾天團X JAPAN的團長YOSHIKI在IG限動分享自己的心痛，以及曾在香港演出的照片。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）

同時YOSHIKI也在自己的IG限時動態表達對香港的哀悼和慰問，並分享了自己去到香港演出的照片，表達了自己的心意。



