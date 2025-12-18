日本首例 控告政府氣候變遷不作為集體求償
日本各地數以百計的民眾今天(18日)將提告，要求針對中央政府在氣候變遷的「違憲」不作為進行求償。這是日本首見的這類訴訟。
集體訴訟 控告政府氣候變遷不作為
這項具里程碑意義的訴訟，批評日本在對抗氣候危機方面的「嚴重不足」，表示此舉危害到大約450位原告的健康與生計。
原告之一的秋山(Kiichi Akiyama)是做營造業的。他告訴法新社，持續不斷的高溫迫使他的團隊放慢工作進度，造成他企業的「巨大損失」。
57歲的秋山說，曾經發生過「有人在工地昏厥，或是在回家後猝死」的事。
日本首例 因氣候變遷向國家求償
關注日本氣候訴訟案件的京都大學(Kyoto University)助理教授一原雅子(Masako Ichihara)說，過去已有5件氣候相關的訴訟案提交給日本法院，包括對燃煤發電廠的訴訟。
一原也是參與這起案件的律師，她表示，這是第一起針對氣候變遷對國家求償的案件。
法新社在訴訟案提交前取得的摘要指出，「被告的氣候變遷措施嚴重不足，使得這些原告和平生活並享受穩定氣候的權利遭到侵犯」。
日本今年經歷了自1898年開始記錄以來的史上最酷熱難耐夏季。原告主張，這類熱浪造成經濟損失，摧毀農作物，並使許多人置身於嚴重中暑的風險。
經常要在酷熱中到戶外工作的秋山說，現在他的團隊要完成項目需要花上預期3倍的時間。「我用鏟子挖土幾乎10分鐘就得坐下來休息」。「如果政府能在執行政策上更有主動性，我們就不會落入這種糟糕的處境」。
南韓去年關鍵勝利 創下亞洲首例
類似的法律行動正在全球發起，包括年輕的南韓環境活動人士去年獲得的一項關鍵勝利，南韓法院裁定，這個國家大多數的氣候目標違憲。這是亞洲首起這類案例。
南韓從2020年起約有200名原告陸續提起違憲申訴，其中包括年輕的環保人士在內，他們主張南韓政府在因應氣候變遷方面不夠積極，因而侵犯公民的基本人權。南韓憲法法院在去年做出歷史性裁決，裁定現行的氣候變遷法規未能保障基本人權。
此外，德國也曾在2021年裁定氣候目標不足且違憲。
由地球之友與Fridays for Future支持的9名人士向德國政府提告，批評德國氣候行動法不夠積極減碳與限制氣候變遷，違反對人類整體未來的基本自由權利。德國憲法法院在2021年4月判決，氣候行動法部分違憲，違反基本自由，德國政府必須修法改善減碳目標。
勝訴機率小 但成功提高公眾意識
一原表示，日本的訴訟要比先前的訟案更為大膽，試圖針對氣候不作為直接向政府究責。勝訴的機率很小，她解釋說，「但如果目的是…提高公眾意識的話，那麼這可能是成功的，因為這傳遞的是『非常息息相關』的訊息」。
另一位只透露姓氏的原告齋藤(Saito)說，擔心6歲的兒子促使她採取了行動，因為創新高的氣溫剝奪了小孩在戶外玩耍的機會，而公共泳池有時候也因為中暑警戒而不准進入。
她告訴法新社，「不光是泳池，而是整體來說，夏天要在戶外玩耍已經變得越來越難」。「遊樂場的設施燙到像要燒起來，嚇死我了」。
減排目標落後 侵犯享受穩定氣候權利
今天的訴狀中批評日本最新的排放目標，不符合巴黎協議的限制長期暖化在攝氏1.5度的目標。
日本的國家自定貢獻((Nationally Determined Contributions, NDCs)目標，是相較於2013年，在2030年之前減少溫室氣體排放60%、到2040年減少73%。
這項訴狀摘要中說，但這個目標「遠落後於」聯合國政府間氣候變遷問題小組(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)在最新評估報告中揭示的全球減排目標，而且還不具法律約束力。「這項立法疏失毫無疑問地是違憲」。
其他人也在看
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 23 小時前 ・ 15
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年
東北季風今（17）日午後抵達，乾冷將逐漸轉為濕冷！天氣風險分析師吳聖宇表示，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地下半天起降雨情況會變明顯，到了週末雨區擴大，全台都有雨。下週後半則可能有較活躍冷空氣南下，氣溫將進一步下降，並持續到年底，提醒民眾留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過
別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。太報 ・ 1 天前 ・ 4
還沒冷完！東北季風「這天」報到 週末雨彈炸全台
還沒冷完！東北季風「這天」報到 週末雨彈炸全台EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
清晨最低溫9.1度！周三開始東北季風增強 下一波冷空氣何時來？
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今天隨著地面高壓東移出海，台灣附近風向轉偏東風，雖然冷平流明顯減弱，但是在雲量少、風力減弱等有利於輻射冷卻作用發生的條件下，今(16)日清晨在各地空曠地區仍有較明顯的輻射冷卻低溫出現，台灣本島最低溫出現在新竹關西的9.1度，其他空曠地區低溫普遍在10-12度左右。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！明南方水氣通過 全台雨彈連轟2天
今天(18日)東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五起南方水氣通過，週六(20日)將是水氣最豐沛的一天全台有雨。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
今晨低溫回升！明後兩天全台有雨 下週再迎2波冷空氣
觀測資料顯示，今晨東北部迎風面地區雲層偏多，已出現降雨現象，包括大台北東側、宜蘭及花蓮均有降水紀錄，中南部則受輻射冷卻影響，部分地區出現輻射霧，其中嘉義已出現濃霧情形。根據歐洲模式模擬資料指出，今日東北風影響將持續，迎風面水氣增加，大台北及東半部將有局部...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 發起對話
變天倒數！全台有雨又降溫 「3地區」雨勢最大
深夜變天！氣象粉專「天氣風險」表示，今（18）日夜間南海水氣向北移入，台灣西半部雲量增多，週五至週六全台有雨，其中東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，氣溫也略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2波東北季風接力襲！「這天」轉濕冷 降雨熱區曝光
今（17）日東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，體感較涼。對此，天氣粉專「氣象報馬仔」表示，明後天東北季風還會再增強，水氣將會往桃園以北、東北部及東部地區輸送，尤其是週四（18日）整天會偏濕冷體感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
天氣》3地濕答答！周末全台有雨一片藍 冷空氣下周又報到
由於東北季風影響，明（18）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，清晨各地偏涼，低溫約15至20度，局部地區再稍低，新竹以南地區日夜溫差較大。氣象署表示，下周日、下周一（21日、22日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
蘆竹砂石廠深夜偷排"重金屬"廢水長達五年! 檢起訴24人
社會中心／賴國彬 桃園報導惡臭瀰漫的下水道裡，稽查人員鑽進一查，牆面滿是厚重淤泥，桃園市蘆竹區一家砂石廠，被查出長期利用暗管，在深夜非法排放含有重金屬的污廢水，時間長達五年，汙水一路流入河川，最終直排出海，嚴重危害環境生態，檢警調環跨單位埋伏蒐證，查獲不法事證，檢方近日偵結，起訴包括負責人在內共24人。稽查人員：「三義化工前方溝渠皆為泥。」稽查人員，冒著惡臭，鑽進狹窄下水道，探照燈一照，四周都是厚厚淤泥，用手一抹，全是泥巴。地下道牆壁都是厚厚淤泥。（圖／民視新聞）稽查人員：「牆壁有明顯的色差。」泥水不斷灌入，經年累月，導致牆壁形成明顯色差，而這些泥漿廢污水，全是桃園市蘆竹區的砂石廠，非法排放。桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組多次監控，但業者有所警覺都未違法排放，最終於當日檢察官，率同專案小組夜間埋伏，直到晚上11點發現，確實公司有排放廢污水，即率同專案小組持法院搜索票執行搜索。」砂石廠利用深夜，以暗管，偷偷排放含有高濃度重金屬等有害健康物質的污水，長達五年，汙水順著溝渠，最終排到下游出海口，嚴重危害河川與海洋生態，業者為了節省廢棄物清除處理成本，投機取巧，直接排到溝渠，但在檢、警、調、環，跨域合作下，暗藏地下的非法鐵證，仍被揪出。檢察官率同專案小組潛入地下道蒐集物證。（圖／民視新聞）桃園地檢署襄閱主任檢查官黃榮德：「檢察官率同專案小組執行搜索，查扣車輛機具31台及存款5400多餘萬，檢察官近日偵結起訴，認被告等人涉犯廢清法，及水污染防治法等罪，於今日（12/16）提起公訴，並考量被告等人長期5年利用暗管排放污水，嚴重污染環境，檢察官請求法官從重量刑。」除了不法所得12億元，全被沒收，砂石廠劉姓負責人等24人，均遭提起公訴，僥倖躲過一時，依舊躲不了一世。原文出處：不法所得12億全沒收！ 蘆竹砂石廠偷排「重金屬」廢水 24人起訴 更多民視新聞報導攻AI「缺水」商機轉型！世紀斐成公開收購萬年清 9日恢復交易基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
雨神準備long stay！「下最猛地區」曝光
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（17日）清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，且今天開始逐漸出現雨勢，白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣象專家林得恩提醒「雨神準備long stay」，恐要等到下週一之後雨勢才會短暫稍漸轉緩趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
3波東北季風接力！北東明起冷回1字頭 桃園以北耶誕灑冷雨
東北季風18日將帶來冷雨，以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，19日降雨範圍遍及全台，且未來1週共有3波東北季風接力影響，3地區3500公尺以上高山有降雪機會。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
今最好天氣！冷空氣退場回暖 東北季風「這時」接力報到降雨時間曝
【記者黃泓哲／台北報導】今(16)日冷空氣減弱，全台天氣晴朗穩定，是未來一週相對最好的一天。氣象專家吳德榮指出，白天陽光露臉，各地氣溫明顯回升，但清晨受輻射冷卻影響仍偏冷，日夜溫差相當大，西半部甚至可能超過10°C，外出早晚仍要注意保暖。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 1