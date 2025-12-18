日本首例 控告政府氣候變遷不作為集體求償

日本各地數以百計的民眾今天(18日)將提告，要求針對中央政府在氣候變遷的「違憲」不作為進行求償。這是日本首見的這類訴訟。

集體訴訟 控告政府氣候變遷不作為

這項具里程碑意義的訴訟，批評日本在對抗氣候危機方面的「嚴重不足」，表示此舉危害到大約450位原告的健康與生計。

原告之一的秋山(Kiichi Akiyama)是做營造業的。他告訴法新社，持續不斷的高溫迫使他的團隊放慢工作進度，造成他企業的「巨大損失」。

57歲的秋山說，曾經發生過「有人在工地昏厥，或是在回家後猝死」的事。

日本首例 因氣候變遷向國家求償

關注日本氣候訴訟案件的京都大學(Kyoto University)助理教授一原雅子(Masako Ichihara)說，過去已有5件氣候相關的訴訟案提交給日本法院，包括對燃煤發電廠的訴訟。

一原也是參與這起案件的律師，她表示，這是第一起針對氣候變遷對國家求償的案件。

法新社在訴訟案提交前取得的摘要指出，「被告的氣候變遷措施嚴重不足，使得這些原告和平生活並享受穩定氣候的權利遭到侵犯」。

日本今年經歷了自1898年開始記錄以來的史上最酷熱難耐夏季。原告主張，這類熱浪造成經濟損失，摧毀農作物，並使許多人置身於嚴重中暑的風險。

經常要在酷熱中到戶外工作的秋山說，現在他的團隊要完成項目需要花上預期3倍的時間。「我用鏟子挖土幾乎10分鐘就得坐下來休息」。「如果政府能在執行政策上更有主動性，我們就不會落入這種糟糕的處境」。

南韓去年關鍵勝利 創下亞洲首例

類似的法律行動正在全球發起，包括年輕的南韓環境活動人士去年獲得的一項關鍵勝利，南韓法院裁定，這個國家大多數的氣候目標違憲。這是亞洲首起這類案例。

南韓從2020年起約有200名原告陸續提起違憲申訴，其中包括年輕的環保人士在內，他們主張南韓政府在因應氣候變遷方面不夠積極，因而侵犯公民的基本人權。南韓憲法法院在去年做出歷史性裁決，裁定現行的氣候變遷法規未能保障基本人權。

此外，德國也曾在2021年裁定氣候目標不足且違憲。

由地球之友與Fridays for Future支持的9名人士向德國政府提告，批評德國氣候行動法不夠積極減碳與限制氣候變遷，違反對人類整體未來的基本自由權利。德國憲法法院在2021年4月判決，氣候行動法部分違憲，違反基本自由，德國政府必須修法改善減碳目標。



勝訴機率小 但成功提高公眾意識

一原表示，日本的訴訟要比先前的訟案更為大膽，試圖針對氣候不作為直接向政府究責。勝訴的機率很小，她解釋說，「但如果目的是…提高公眾意識的話，那麼這可能是成功的，因為這傳遞的是『非常息息相關』的訊息」。

另一位只透露姓氏的原告齋藤(Saito)說，擔心6歲的兒子促使她採取了行動，因為創新高的氣溫剝奪了小孩在戶外玩耍的機會，而公共泳池有時候也因為中暑警戒而不准進入。

她告訴法新社，「不光是泳池，而是整體來說，夏天要在戶外玩耍已經變得越來越難」。「遊樂場的設施燙到像要燒起來，嚇死我了」。

減排目標落後 侵犯享受穩定氣候權利

今天的訴狀中批評日本最新的排放目標，不符合巴黎協議的限制長期暖化在攝氏1.5度的目標。

日本的國家自定貢獻((Nationally Determined Contributions, NDCs)目標，是相較於2013年，在2030年之前減少溫室氣體排放60%、到2040年減少73%。

這項訴狀摘要中說，但這個目標「遠落後於」聯合國政府間氣候變遷問題小組(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)在最新評估報告中揭示的全球減排目標，而且還不具法律約束力。「這項立法疏失毫無疑問地是違憲」。