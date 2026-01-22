日本首例！阿蘇火山空難「台夫妻仍失蹤」2原因增加搜救難度

國際中心／游舒婷報導

台灣一對夫妻到日本熊本縣阿蘇市搭乘觀光直升機，於20日失聯，搜救人員於阿蘇火山口發現飛機殘骸，研判直升機目前已經墜毀，但台灣夫妻和駕駛員仍下落不明。日媒指出，這次的意外為日本首例的火口事故，也因為火口壁的地形、火山噴發的氣體等原因，讓搜救難度增加。

日本熊本縣阿蘇火山發生罕見火山口事故。（圖／讀者提供）

綜合日媒報導，這起事故發生於20日上午，一架從阿蘇市動物園「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛的觀光直升機突然失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內發現機體殘骸。從空拍畫面可見，直升機墜落在火口斜坡處，機身嚴重毀損，附近還散落疑似機門的殘骸。

廣告 廣告

原訂21日上午重啟的搜救行動，也因為火口周邊被雲霧籠罩，且需先確認火山氣體濃度，導致正式搜索延至下午。不過，消防單位坦言，在火山口內進行搜救屬於前所未有的挑戰。

阿蘇廣域消防本部中部消防署署長矢野和彥表示，這裡的狀況充滿未知，雖然知道火口壁容易崩落，但實際上從來沒有人下到火口內，是否能進行降落與救援都非常困難。日本運輸安全委員會主要調查官也坦言，在火山口發生航空事故應是日本國內首例。

日本熊本當地的相關單位正在全力搜救，據悉，該對失蹤的台灣夫妻家屬也已經趕抵熊本，希望能早日聽到好消息。

更多三立新聞網報導

阿蘇直升機殘骸找到了！2台人生死不明 鏡頭疑捕捉「冒黑煙墜毀」瞬間

男星泰國按摩險被闖「私密處」！他嚇傻拒絕：爸媽還在旁邊

突失去意識浮水面！馬來西亞潛水爆意外 72歲台灣遊客溺斃

工程師落水求救1小時！警消拒下水：天氣太冷 家屬氣炸

