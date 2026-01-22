日本首例！阿蘇直升機墜火山口2台人失蹤

▲日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日墜毀阿蘇火山，機上64歲機師及41歲男性、36歲女性兩名台籍遊客生死不明。（圖／熊本縣警／翻攝自每日新聞）

[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，機上2名台灣觀光客與1名駕駛員至今仍下落不明。針對這起罕見的意外，日本運輸安全委員會（JTSB）已派出2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。

這起事故發生在20日上午，該架「羅賓遜R44II型」的觀光直升機自阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）起飛，原定在火口上空進行約10分鐘的遊覽飛行，但隨後發出了救難訊號，且未在預定時間返回。

後續消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊，隨後便失去聯繫。日本國土交通省已正式將此案列為「航空事故」。

根據熊本日日新聞報導，直升機失事地點位於阿蘇中岳第一火口內，觀光直升機被發現時已嚴重損毀，機上3人生死不明。

運輸安全委員會派出的2名調查官已於22日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警察與消防指揮本部，聽取第一線搜救狀況。

由於失事機體所在的火口壁坡度極為陡峭，且受火山噴發氣體影響，截至21日為止，搜救行動仍無法靠近直升機墜落的現場。

主管調查官田上啓介在22日上午接受媒體採訪時表示：「就我所知，在火口內發生的航空事故應該是日本國內的首例。」

田上啓介進一步指出，接下來將針對三大方向展開詳細調查，包括事故當時的氣象條件、運航體制以及機長的健康管理等狀況。

