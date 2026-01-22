日本首例！阿蘇直升機墜火山口2台人失蹤
[NOWnews今日新聞] 日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，機上2名台灣觀光客與1名駕駛員至今仍下落不明。針對這起罕見的意外，日本運輸安全委員會（JTSB）已派出2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。
這起事故發生在20日上午，該架「羅賓遜R44II型」的觀光直升機自阿蘇市的「阿蘇卡德利動物樂園」（Cuddly Dominion）起飛，原定在火口上空進行約10分鐘的遊覽飛行，但隨後發出了救難訊號，且未在預定時間返回。
後續消防局接獲了來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生了強烈撞擊，隨後便失去聯繫。日本國土交通省已正式將此案列為「航空事故」。
根據熊本日日新聞報導，直升機失事地點位於阿蘇中岳第一火口內，觀光直升機被發現時已嚴重損毀，機上3人生死不明。
運輸安全委員會派出的2名調查官已於22日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警察與消防指揮本部，聽取第一線搜救狀況。
由於失事機體所在的火口壁坡度極為陡峭，且受火山噴發氣體影響，截至21日為止，搜救行動仍無法靠近直升機墜落的現場。
主管調查官田上啓介在22日上午接受媒體採訪時表示：「就我所知，在火口內發生的航空事故應該是日本國內的首例。」
田上啓介進一步指出，接下來將針對三大方向展開詳細調查，包括事故當時的氣象條件、運航體制以及機長的健康管理等狀況。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
阿蘇火山直升機失事！失聯2台人家屬抵熊本 李逸洋揭今救援進度
阿蘇直升機墜毀！日本國土交通省認定「航空事故」 正式啟動調查
阿蘇觀光直升機墜火山口！2台人生死不明 先遣隊冒霧上山勘查
其他人也在看
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者余姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給余女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 2 小時前 ・ 3
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！暫停夜搜 明早續尋2名台灣旅客
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導日本熊本縣阿蘇市觀光直升機失聯事故，搜尋行動將於明（21）日上午7點30分重啟，重點鎖定機上2名台灣旅客。警方與消防單位...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
正面照曝！消防小隊長詹能傑「三進火場」救人殉職…給她一口氣不幸罹難
基隆市消防局第一救災救護大隊仁愛分隊的41歲小隊長詹能傑，昨天（21日）深夜參與火災救援；三度進入火場救人，為救受困女住戶，捨命將面罩給對方，自己不幸嗆傷昏迷，送醫搶救不治，後續消防局證實噩耗，殉職小隊長的照片，也因此案曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁
社會中心／李明融報導基隆市安樂區「台北生活家」社區昨深夜驚傳火警，起火點位於2樓住家，猛烈火勢與濃煙造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子「三進火場」，甚至在極端環境下脫掉面罩救援，最終不幸英勇殉職。他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，由於屋內堆滿大量回收雜物造成「全面悶燒」，火場內部雜物不斷崩落，不僅阻礙推進更形成奪命迷宮，搶救極度困難，提醒其他同仁要小心。民視 ・ 40 分鐘前 ・ 3
2年至少塌2次! 台南五妃街"天坑" 卡車陷坑洞
南部中心／綜合報導台南市中西區，五妃街近西門路口，20日下午2點多，路面突然下陷，出現長7公尺、深達2.5公尺的大型坑洞，市府工務局初步了解，疑似是水公司在地下的水管破裂，造成地基掏空，才會發生塌陷，緊急請廠商進行灌漿回填，沒想到隔天早上卻傳出，施工到一半，有卡車陷入坑洞中，還好無人傷亡。台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，路面出現塌陷意外，市府找來廠商灌漿回填。（圖／民視新聞）一輛施工卡車，車身傾斜，左後側輪胎整個陷入坑洞中，一旁的人看傻了眼。台南中西區，五妃街近西門路口，20號下午2點多，才傳出路面塌陷意外，隔天持續灌漿回填，沒想到施工到一半，傳出有卡車陷入坑洞。附近居民表示，他剛開過去，要來灌漿，開過去結果掉下去。現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好坑洞墜車意外並未造成人員傷亡。（圖／民視新聞）現場找來挖土機，協助卡車脫困，還好意外並未造成人員傷亡。這處緊鄰新建大樓的馬路下陷，地面上出現長7公尺、深達2.5公尺的巨大坑洞，市府工務局初判原因，疑似和水公司在地下的水管破裂，造成地基被掏空，才會發生塌陷意外。當地里長曾俊仁表示，一開始是沒水，我第一時間有聯絡自來水公司來搶修，自來水公司還沒來就發生崩裂。鄰近的路口位置，2024年3月，因為建築工地施工不慎，也曾發生地基掏空塌陷，當時造成一輛小貨車被坑洞吞沒，等於是兩年內發生至少兩次塌陷意外，難免造成居民恐慌不安。附近居民表示，我是覺得整條都挖起來，做一次處理，因為底下土石流是包括附近，沒有一次處理好，只是挖這補這，不到兩天不是又掏空了？台南市工務局副局長王建雄表示，跟上次工地的塌陷，應該是沒什麼關係，這個洞的原因我們還在釐清之中。儘管工務局初步認定，塌陷意外跟旁邊的工地無關，但畢竟攸關公共安全，塌陷原因恐怕的進一步釐清，讓居民別活在恐懼當中。原文出處：2年至少塌2次！ 台南五妃街「天坑」 卡車陷坑洞 更多民視新聞報導打臉假消息！民進黨駁斥土石方可回填農地竹東人行道排水坑洞害學生摔車 居民:有人拿電視補洞英國運河驚現4公尺天坑! 2艘船受困幸無人傷亡民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
詹能傑3進火場最後身影曝！曾喊「衣服堆得像山」要弟兄小心…成永別
基隆市一處社區21日深夜發生火警，1歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場，為了救出受困的22歲余姓女子，但滿屋子被回收物堆滿，根本無從尋起，最後找到余女時，詹能傑脫下面罩捨身救人。事實上，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒消防弟兄們「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，竟成最後遺言。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！身分曝光 日警：火山口北側發現疑機身物體
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市驚傳直升機失聯！一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
快訊／日本阿蘇觀光直升機「強烈撞擊」後失聯 2乘客來自台灣
日本熊本縣今日（1/20）上午發生民用直升機超過預定返航時間未歸、下落不明的情況，據傳機上載有一名60多歲的男性機師，以及分別為41歲和36歲的兩名台籍男女乘客。太報 ・ 1 天前 ・ 1
驚險！彰化竹塘瓦斯行起火 烈焰沖天駭人畫面曝
即時中心／廖予瑄報導最新消息！今（21）下午1點半左右，彰化縣消防局接獲通報，竹塘鄉文昌路上一棟房子不明原因起火，現場火勢猛烈。據了解，該房屋的一樓是列管瓦斯行；消防人員獲報到場，不敢掉以輕心，立刻進行滅火，在40分鐘內控制火勢，並進行殘火處理。所幸現場無人員受傷，大部分瓦斯桶是空桶，詳細起火原因有待釐清。彰化竹塘一間瓦斯行起火。（圖／民視新聞翻攝）幸好大部分瓦斯桶是空桶。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／驚險！彰化竹塘瓦斯行起火 烈焰沖天駭人畫面曝 更多民視新聞報導一票人都中招！韓國出境新規「這1物」禁托運 網驚：上個月帶沒事最新／基隆南榮公墓濺血！清潔人員遭仇家猛刺 左胸中刀吐血搶救中阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本民視影音 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 278
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 63
SpaceX擴大下單台鏈 低調訪台鎖定昇達科、華通
特斯拉執行長馬斯克衝刺低軌衛星布局，旗下全球低軌衛星龍頭SpaceX組團來台，近期低調密訪供應鏈，重點對象鎖定衛星通訊酬...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 50
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 15
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 6