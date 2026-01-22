日本首宗火山口空難！兩名台灣人阿蘇山失蹤 日運安會揭三大調查方向

日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，機體殘骸已在中岳第一火山口被發現，但機上2名台灣觀光客與1名駕駛員仍生死不明。 圖：翻攝自阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里 YT頻道

[Newtalk新聞] 日本熊本阿蘇火山觀光直升機 1/20 日失事，機體殘骸已在中岳第一火山口被發現，但機上 2 名台灣觀光客與 1 名駕駛員仍生死不明。這是日本首次發生直升機墜入火山口的事件，日本運輸安全委員會（JTSB）也派出 2 名調查官抵達現場，主調查官田上啓介上午表示，接下來將針對三大方向展開詳細調查，包括事故當時的氣象條件、運航體制及機長的健康管理等狀況。

綜合日媒報導，阿蘇山在昨日上午驚傳觀光直升機失蹤事件，原本搭載著 2 名台灣遊客與 1 名日本機師的直升機，在預計 10 分鐘的航程中突然與地面失聯。目前，機體殘骸已在中岳第一火山口被發現，但因失事地點位於充滿火山氣體的火口內，加上坡度異常陡峭，搜救隊員難以直接攀降靠近；加上濃霧影響視線，無人機也難以靠近，讓搜救任務困難重重。

對於這起罕見意外，昨日上午熊本縣警與阿蘇消防，已在事故現場附近設立臨時指揮中心；日本國土交通省也已根據機體嚴重損毀程度，將此案認定為航空事故，並從日本運輸安全委員會（JTSB）派出兩名調查官抵達現場。

JTSB 主管調查官田上啓介今日上午接受媒體採訪時表示：「就我所知，在火口內發生的航空事故，應該是日本國內的首例。」並進一步指出，接下來將針對三大方向展開詳細調查，包括事故當時的氣象條件、運航體制及機長的健康管理等狀況。

另外，針對外界關注是否能回收俗稱「黑盒子」的飛航紀錄裝置，田上啓介也透露，事故直升機為羅賓遜（Robinson）機型，並未配備俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器，「羅賓遜這款直升機並沒配備所謂的黑盒子，也就是飛航資料紀錄器，因此從航空器本身來看，並沒有需要回收的裝置。」

