日本首度發布「後發地震警報」 BBC分析：超大地震要來了？

編譯林浩博／綜合報導

日本8日深夜於青森縣外海，發生規模7.5的大地震，一度還觸發海嘯警報。當局隨即首度發布「北海道・三陸外海後發地震注意情報」，示警從北海道到千葉縣七個縣的民眾，「超大地震」（megaquake）的風險。英國廣播公司（BBC）對此則深入解析，難道收到這警報，就代表超級大地震即將到來？

B日深夜日本青森縣外海發生規模7.5大地震，圖為一輛麵包車陷於因地震破裂的路面。（圖／翻攝自X平台 @IndiaToday）

後發地震注意情報

根據此次「後發地震警報」，這七個縣的數以百萬計居民，須提高警覺，注意後續恐怕發生「規模8或以上的地震」。為應對潛在的災害發生，當局建議民眾檢查逃生路線、固定家具，還要準備緊急避難包，裏頭放有食物、飲水與行動馬桶。

廣告 廣告

不過，政府並未頒布撤離命令。防災擔當大臣赤間二郎強調，全球地震數據顯示的是，超大地震的可能性，而非預測。官方稱超大地震發生的機率為1%。

何謂「超大地震」?

「超大地震」讓大家人心惶惶，屬於百年一遇的等級。像是日本坐落在火環帶，平均每年會發生1500次地震，但多數也不會造成損害。除了極少數的案例，比如2011年的「311」大地震，規模達到9.0，所引發的海嘯衝擊東北太平洋沿岸，釀成逾1萬8000人罹難。

現在當局所擔憂的超大地震，因為接近人口稠密地區，恐怕會造成更大死傷。據內閣府的防災資料，假若千島海溝發生超大地震，死亡人數或達到10萬人之多；如為日本海溝，這數字還可能高達19萬9000人之譜。

另外，9月政府的地震調查本部發布調查報告，指出未來30年內，從靜岡縣駿河灣一路延伸至宮崎縣外海的南海海槽，高達60至90%機率，會發生超大地震。當局建議各地須提前一週撤離52萬人，而若南海海槽發生了規模9的地震，恐怕會引發20公尺高的海嘯襲擊東京等地，罹難人數可能上看29萬8000人，經濟損失達到數兆美元。

根據歷史記載，1707年10月28日，南海海槽整個600公尺發生斷裂，造成了日本史上第二大的地震，據估算恐釀成2萬人喪命，而且49天之後，富士山跟著大噴發。

這類所謂的「大型逆衝區」（megathrust）地震，大概每隔百年發生一次，而且經常會成對出現，像是最近即為1944年「昭和東海地震」與1946年「昭和南海地震」。

兩位地質學家布萊德利（Kyle Bradley）與哈伯德（Kyle Bradley）直言，「超大地震」當初即由南海海槽的地震所定義，其記錄「徹底讓人恐懼」。

青森縣外海7.5地震災後景象，白車麵包車受困破裂路面。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal）

地震能預測？

那麼地震能否預測？東京大學地震學榮譽教授蓋勒（Robert Gelle）斬釘截鐵給出答案：不能。

蓋勒回顧去年7.1強震襲擊宮崎縣，隨後政府發布關於「超大地震」的警報。他說那次警報的發布，無關科學，可說是毫無用處的資訊。

布萊德利與哈伯德也稱，僅有5%地震屬於「前震」(foreshock)。話雖如此，2011年的311大地震發生以前，才發生了規模7.2的前震，可是當時卻被忽視。歷經該次教訓，日本政府設立了關於「超大地震」的警報系統，並於2024年8月首度使用。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

菲律賓7.4強震！專家示警「西太平洋火環帶活躍」：台灣也要注意

日本強震後巨災撲台？旅日學者揭「可能出現海嘯」方位

7月大地震預言引恐慌！氣象署專家發聲了 揭「台灣2大地震風險區」

南海海槽特大地震新預測！「這時間」發生恐最慘 宮崎縣罹難者增2.6倍

