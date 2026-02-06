日本首座3奈米工廠誕生 魏哲家向高市早苗提熊本廠納先進製程

台積電熊本二廠（JASM）晶片生產將升級到3奈米先進製程，台積電董事長魏哲家5日親赴日本首相官邸，當面向高市早苗傳達這項訊息。熊本二廠因投資計畫變更，投資規模將增至170億美元，這也是日本首座3奈米晶片工廠。

台積電董事長魏哲家（左二）5日親自向日本首相高市早苗（右二）報告日本將誕生首座3奈米晶片廠。（路透社）

綜合日媒報導，日相高市5日上午於官邸接見魏哲家，對熊本二廠導入3奈米製程表示振奮，強調日本政府透過公私部門協力合作，積極推動有助危機管理及經濟成長的投資，而AI和半導體是關鍵戰略領域，與台積電結盟具示範作用。

日本官房長官木原稔則透過社群平台X，發布魏哲家與高市會面照片並稱，3奈米晶片是全球最先進晶片，將大量應用於高市內閣視為重要戰略領域的AI機器人及自駕車，未來將密切討論強化合作關係。

魏哲家則強調，應用於AI和智慧手機的3奈米技術是最先進的製程，相信熊本二廠能「促進當地經濟成長，最重要的是，為日本AI產業奠定基礎。」

據悉，魏哲家感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的支持，相信日本前瞻性政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

台積電示意圖（圖取自台積電網頁）

針對此一震撼市場的消息，專家分析，日本政府將晶片自主化視為強化經濟安全及重振半導體產業的關鍵，大力扶植本土新創晶片製造商Rapidus，該公司計畫2027財年下半量產2奈米晶片。此外，日本政府近年透過補助、稅制與基礎建設全力扶植半導體，熊本專案就是該政策落地的代表。中央與地方攜手，吸引材料、設備與封裝測試等上下游群聚，形成人才、資金與技術的正向循環。

另，台積電熊本二廠專攻3奈米製程，初期並不是為了日本客戶，是為鎮滿足輝達等美系AI客戶龐大需求，布局日本將有助強化產能的配置彈性及降低風險。

台積電設在熊本縣菊陽町的第二座日本晶圓廠，原定生產6～12奈米晶片，因AI熱潮帶動決定改弦易轍生產更高性能的半導體，日本政府原定在2024年對台積電熊本二廠提供最高7,320億日圓補助，台積電決定於該廠生產3奈米晶片後，日方應會追加補助。至於美國亞利桑那州二廠，則預計2027年下半量產3奈米晶片。（文/工商時報吳慧珍）

※本文授權自工商時報，原文：見此。

