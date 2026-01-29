日本首支許可標示「筋肉量維持」益生菌 研究：補充12週肌肉量增0.5kg以上
生合生物科技(股票代表1295，以下簡稱生合)集團在日本傳出好消息，生合TWK10也成為日本首支許可標示「筋肉量維持」的益生菌，核准功能性說明包括：TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長瘦肉質量、全身骨骼肌量與軀幹肌肉量。
生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（以下簡稱日商中原）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市。日商中原營業部次長千葉仁表示: 「TWK10乳酸菌在日本取得筋肉（肌肉）的機能性表示，為日本健康食品市場帶來了新可能：幫助日本長者對於體力維持、活動表現的關注持續增長，相信臺灣TWK10的科學證據和安全性，為雙方品牌在日本市場注入新的活力。」
生合攜手日商中原進行聯合研究，以日本中年族群為研究對象，招募年齡介於40–64 歲、BMI 23–30 kg/m² ，且自覺「近年體重上升或體能、耐力下降，開始覺得變胖、變沒力」之受試者進行臨床試驗，研究初期共有 119 人接受篩選，最終共有 56 人完成隨機分派臨床實驗。研究結果顯示，與安慰劑組相比，補充TWK10後生元的日本中年族群在連續攝取12 週後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約 0.5–0.6 kg，且達統計顯著差異（Pく0.05）。 另外，對於 50 歲以上的受試者，TWK10 可見改善體脂的正向趨勢。
生合集團營運長楊川賢說明，TWK10是臺式泡菜分離出的植物乳桿菌，此次是以TWK10後生元，和日商中原一起進行研究，成果發表於日本藥理醫學權威期刊Japanese Pharmacology and Therapeutics，特別對中年長者深具健康保健意義。研究指出，TWK10 透過調節腸道菌相與短鏈脂肪酸代謝路徑，發揮延緩肌少、抑制內臟脂肪並支持健康壽命的潛在功能價值。
楊川賢表示，「值得一提的是，在缺乏規律運動的日本中年族群中，補充TWK10仍可延緩肌肉量流失：未改變生活型態的日本受試長者，於三個月後其肌肉量仍增加0.5-0.6公斤，適合作為肌少症高風險族群的日常保健機能食品。展望日本銀髮市場的日常健康管理、蛋白營養及運動營養等應用，帶動市場成長。」
延伸閱讀
涉詐金超450億！緬北四大家族「明家」11罪犯在陸執行死刑
影/粗話打招呼以為嗆聲！頭份金錢豹KTV 30歲男捅人1死3傷
梁育誌殺害馬國女大生逃死 法院曝理由：非情節最重大
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 天前 ・ 25則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3則留言
罹甲狀腺癌...醫竟恭喜中樂透！ 38歲女早期發現、術後1天就出院
衛福部最新統計顯示，甲狀腺癌已成為國人十大癌症發生率第7位，平均每年新增病例達5000例，其中女性患者約為男性的3倍。彰化基督教醫院總院院長陳穆寬指出，最常見的乳突細胞癌佔比超過80%，透過超音波導引細針穿刺即可診斷，及早治療幾乎都能痊癒。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
自認身體硬朗卻突發心肌梗塞 醫師：很多人「不知道自己不健康」
許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」box冬天最危險的習慣：重口味＋不動郭志東指出，冬天大家喜歡吃火鍋、麻辣鍋、薑母鴨、熱湯，調味也偏鹹偏油，高油、高鹽都會讓血壓控制變得更差，冬天體重也容易上升，這些都是對心血管最危險的習慣。 六大高風險族群：年齡只是其中一項郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：1. 年齡：男性＞45歲女性＞55歲2. 三高：高血壓高血脂糖尿病 3. 抽菸抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
青花菜、白花椰、花椰菜苗哪個最營養？多項研究推薦：它抗癌、控糖
花椰菜是健康「防護罩」。營養師薛曉晶表示，多種研究肯定，花椰菜具有抗癌、護心、控糖等功效。 花椰菜具有抗癌效果 根據2025年《Cancer Epidemiol Biomarkers Prev健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
水果這樣吃糖尿病風險降36％！哪種水果最控糖？3招挑選祕訣曝
怕血糖高不敢吃水果？研究發現，吃水果反而能降低糖尿病風險。2025年美國糖尿病學會最新飲食指引也建議，選擇高營養密度食物，如蔬菜、水果，可有效控糖。 每天吃2份水果 糖尿病風險降36％ 糖尿病健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3則留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
關穎自曝邁入更年期「全身細胞都不舒服」！靠這樣緩解不適、防衰老
49歲時尚名媛關穎近日與理科太太一起合開Podcast新節目《人生五分熟》，並在節目上自爆處於更年期前期，讓她睡也睡不好、吃也吃不好，什麼都不對勁，身體還忽冷忽熱，而且變胖也瘦不下來。 關穎邁入健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中
根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
冬天是減重好時機！靠這3個簡單習慣，45歲從95kg穩穩瘦到74kg
冬天其實是適合減重的季節。一位45歲的過來人曾胖到95公斤，在經歷節食復胖與健身半途而廢的挫折後，最後靠著三項簡單的方法，成功減掉21公斤。這套方法不需挨餓也不必劇烈運動，只要透過生活習慣的調整，就能讓體重穩穩下降。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1則留言
退休後想用雙腳走遍世界！醫學博士傳授4招練出好腿力，為老後生活加分
你在什麼時候意識到「唉呀！原來我也有了年紀」呢？是走斑馬線突然感覺秒數不夠；還是覺得搭捷運難以保持平衡，特別容易跌倒；或是跟親友散步時，覺得走沒多久就腿痠無力？幸福熟齡 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全
台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大…民報 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
8成胃癌與「幽門桿菌」有關！1月起公費篩檢上路 哪些人可篩檢？如何檢測？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文胃癌是台灣十大癌症之一，根據國健署資料顯示，約有8－9成胃癌是因幽門螺旋桿菌（HP）感染所致。為降低胃癌發生率，衛福部宣布，自今（2026）年起，45－74歲民眾可終身免費接受1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌（HPSA）」服務。幽門螺旋桿菌是胃癌主要危險因子 20歲以上盛行率達30％根據衛福部資料顯示，在國人十大癌症中，胃癌死亡人數排名第7位、發生人數排名第9位，每年約有4,000人以上被診斷為胃癌，更有2,000多人死於胃癌。胃癌危險因子包括胃幽門螺旋桿菌感染、飲食習慣（高鹽、醃製、煙燻等）、吸菸、家族遺傳性胃癌等。其中，「胃幽門螺旋桿菌感染」是造成胃癌發生的主要危險因子。國健署癌症防治組科長徐翠霞表示，胃幽門螺旋桿菌是一級致癌物，感染後胃癌風險會增加6倍，約80－90％胃癌都是感染胃幽門螺旋桿菌造成的。國健署指出，20歲以上成年人胃幽門螺旋桿菌感染盛行率為30％，因此降低風險的第一步就是及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測。幽門桿菌有「這些」檢測方式 公費篩檢怎麼測？誰能篩？目前，胃幽門螺旋桿菌檢測可分為侵入性檢查、非侵入性檢查等2大方式：侵入KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前 ・ 發表留言
他「打呼如打雷」險猝死！醫：冬天睡眠缺氧引爆「3大疾病」殺機
小心，睡覺打呼恐是致命警訊。50歲外商主管周先生，近年變得鼾聲如雷常驚醒枕邊人，白天也總是精神委靡，開車險些睡著，體重還直線上升10公斤。但最令他困擾的是，高血壓的狀況竟變得難以控制，加上天氣嚴寒OHCA新聞不斷備感壓力，在太太陪同下就診。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
獨家／陸92歲嬤日睡20小時、體猛健 台灣醫驚嘆「1句」：還真沒見過
中國湖北省武漢一名92歲婦人，日睡20小時以上，但其女兒表示，婦人各項身體指標皆正常；該婦人也透露，其心態十分平穩，滿意目前生活。對此，台灣家醫科醫洪暐傑表示，此案例確實罕見，「人若一天睡眠小於6小時或超過9小時，心血管死亡率或總體死亡率均會增加。」因此，一般建議，每天最適合的睡眠時數為6~8小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言