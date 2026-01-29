日本首支許可標示「筋肉量維持」益生菌 研究：補充12週肌肉量增0.5kg以上

生合生物科技(股票代表1295，以下簡稱生合)集團在日本傳出好消息，生合TWK10也成為日本首支許可標示「筋肉量維持」的益生菌，核准功能性說明包括：TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長瘦肉質量、全身骨骼肌量與軀幹肌肉量。

補充TWK10後生元的日本中年族群在連續攝取12 週後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約 0.5–0.6 kg。（圖／Photo AC）

生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（以下簡稱日商中原）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市。日商中原營業部次長千葉仁表示: 「TWK10乳酸菌在日本取得筋肉（肌肉）的機能性表示，為日本健康食品市場帶來了新可能：幫助日本長者對於體力維持、活動表現的關注持續增長，相信臺灣TWK10的科學證據和安全性，為雙方品牌在日本市場注入新的活力。」

生合攜手日商中原進行聯合研究，以日本中年族群為研究對象，招募年齡介於40–64 歲、BMI 23–30 kg/m² ，且自覺「近年體重上升或體能、耐力下降，開始覺得變胖、變沒力」之受試者進行臨床試驗，研究初期共有 119 人接受篩選，最終共有 56 人完成隨機分派臨床實驗。研究結果顯示，與安慰劑組相比，補充TWK10後生元的日本中年族群在連續攝取12 週後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約 0.5–0.6 kg，且達統計顯著差異（Pく0.05）。 另外，對於 50 歲以上的受試者，TWK10 可見改善體脂的正向趨勢。

生合TWK10也成為日本首支許可標示「筋肉量維持」的益生菌，能維持與增長瘦肉質量、全身骨骼肌量與軀幹肌肉量。（圖／生合生物科技）

生合集團營運長楊川賢說明，TWK10是臺式泡菜分離出的植物乳桿菌，此次是以TWK10後生元，和日商中原一起進行研究，成果發表於日本藥理醫學權威期刊Japanese Pharmacology and Therapeutics，特別對中年長者深具健康保健意義。研究指出，TWK10 透過調節腸道菌相與短鏈脂肪酸代謝路徑，發揮延緩肌少、抑制內臟脂肪並支持健康壽命的潛在功能價值。

楊川賢表示，「值得一提的是，在缺乏規律運動的日本中年族群中，補充TWK10仍可延緩肌肉量流失：未改變生活型態的日本受試長者，於三個月後其肌肉量仍增加0.5-0.6公斤，適合作為肌少症高風險族群的日常保健機能食品。展望日本銀髮市場的日常健康管理、蛋白營養及運動營養等應用，帶動市場成長。」

