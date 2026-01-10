日本首波「櫻前線」預測出爐！東京率先開花 北海道壓軸登場

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本賞櫻季時程出爐，日本民間氣象公司（Weathernews）公布2026年第一波「櫻前線」預測，東京都心預估將於3月21日率先開花，關東、中部與九州主要城市將陸續接力，而北海道則預計要等到4月下旬，櫻花前線才會抵達。

日本民間氣象公司（Weathernews）公布2026年第一波「櫻前線」預測，東京都心預估將於3月21日率先開花。（示意圖／日本觀光局）

根據《共同社》報導，Weathernews於8日公布首波櫻花開花日期預測，預計將於3月21日從東京都中心地區開始綻放，橫濱緊隨其後，將在3月22日初綻，甲府市、岐阜市、名古屋市、福岡市與熊本市則預計3月23日同步開花；關西地區稍晚，京都與大阪預估在3月27日進入開花期。整體來看，西日本至東日本的開花時間與常年相近，各地櫻花將於4月初前陸續綻放。

至於北日本，開花時程略早於常年，預計4月上旬在東北地區開始開花，北海道帶廣市的蝦夷山櫻則預計在4月28日開放。

氣象公司指出，今年冬季呈現週期性的冬季型氣壓形勢，有助櫻花芽在低溫中完成「打破休眠」過程，尤其在東日本與北日本更為明顯；加上預期4月氣溫偏高、晴天增多，櫻花生長速度加快，開花時間可望提前。

