日本首相陷入政治危機？日本法律學者檢舉高市早苗、小泉進次郎超收非法政治獻金

近期因「台灣有事」問題，而與中國陷入重大外交爭執的日本首相高市早苗，再度面臨一項重大的政治危機。日本媒體報導，日本一位法律學者已向檢方檢舉，認為高市早苗違反日本的《政治資金規正法》（相當於我國的《政治獻金法》），去年從企業接受了超過法定的捐款。

非法超收政治獻金？

日本共同社報導，日本「神戶學院大學」法學教授上脇博之，4日已向奈良地方檢察廳提交了檢舉信，以高市早苗擔任代表的自民黨奈良支部，去年從日本企業接受了超過《政治資金規正法》規定的全年上限的捐款為由，舉報高市等人涉嫌違法。

上脇博之的檢舉信稱，「自民黨奈良縣第2選區支部」去年8月26日接受了一家東京都企業1000萬日元（約新台幣200萬元）的捐款，超出了法定上限。因為該企業的註冊資本額為1億日元（約新台幣2000萬元），因此法定的全年捐款上限為750萬日元（約新台幣150萬元）。

日本首相高市早苗（左）、日本防衛大臣小泉進次郎（中）一起登上駐紮日本的喬治華盛頓號航空母艦。（美聯社）

小泉進次郎也被檢舉

而除高市早苗本人外，自民黨奈良縣第2選區支部的會計負責人、企業及其代表董事，也被作為了檢舉對象。《政治資金規正法》規定，單家企業可以捐款的總額，根據其註冊資本在一年750萬至1億日元不等。支部稱，「誤認了企業規模」，已啟動退款程序。

事實上，這並不是日本內閣成員受次受到檢舉。在日本防衛大臣小泉進次郎擔任代表的「自民黨神奈川縣第11選區支部」，去年也接受了超出全年上限金額的企業捐款，上脇博之12月3日也以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，向橫濱地方檢察廳提交了針對小泉進次郎及相關企業等人的檢舉信。



