日本首相高市擬解散國會 爭取執政聯盟過半 日經指數期貨狂飆3.5%

日本首相高市早苗傳將於1月底解散眾議院，2月初進行改選。(圖片來源/高市早苗FB)

日本首相高市早苗（Takaichi Sanae)正考慮解散眾議院，並在2月初改選，似有意挾著她的高人氣，扭轉執政黨在眾議院席次未過半的劣勢，以便順利執行各種重要政策。

受到高市將解散國會消息的影響，周一盤中日圓兌美元貶值至1美元兌158日圓附近，1月12日適逢成年日，日股休市一天，日經指數期貨盤中飆漲1810點，漲幅為3.48%，報53890點。

廣告 廣告

日本當前眾議院為2024年10月27日第50屆選舉所產生的結果，執政的自民黨取得191席（41.1%)，公明黨取得24席，兩黨所組成的執政聯盟在465席總計得到215席，不僅未過半，兩黨相較於第49屆都是席次減少的現象。

目前在眾議院由最大在野黨立民黨（立憲民主黨）取得148席（31.8%），相較於前一屆大增50席，總計在野陣營拿下238席，其餘席次由獨立參選人士取得。

高市改選眾議院，力拼扭轉朝小野大劣勢

眾議院這種「朝小野大」的情形，讓執政黨推行政策經常因為受到阻撓而窒礙難行。

日本眾議院原則上4年改選一次，首相擁有中途解散的權利。高市決定提前解散眾議院，無非是希望藉由自己飆漲的高人氣，攜手執政聯盟伙伴日本為新黨獲得多數席次。

據悉，高市起初並不打算採取此手段，改變立場似乎起因於中國限制稀土出口。在這之後，中國對日本施加的壓力仍有增無減，近日又對軍民兩用產品（dual-use）祭出限制令，不僅危急日中貿易關係，更凸顯兩國之間正形成一個危險的新平衡。

日本選民雖然相當關心通貨膨脹等經濟議題，但民調顯示，高市去年11月的「台灣有事」相關發言招致中國一連串的報復行動，日中關係陷入僵局，讓民眾日益兩者的擔心國防和外交問題。

有鑑於此，高市最近向親近她的人士透露，為了對抗中國的經濟報復，執政聯盟拿下國會多數席次比以往任何時候更重要。

高市最快可能於27日解散眾議院

《讀賣新聞》日前報導，高市已向自民黨內部重量級同僚透露解散國會的意圖，現正考慮兩個選項，其一是1月27日眾議院開議後就宣布解散，2月8日進行改選，或是2月3日解散眾議院，2月15日改選。

高市的決定引起朝野嘩然，執政聯盟幾位重量級人物認為，比起解散國會，趕在4月1日新財政年度開始前，先審查和過關預算案更為重要。

反對陣營包括立憲民主黨、國民民主黨和公民黨並未預料高市會提前解散眾議院，現在顯得相當不知所措，立憲民主黨黨魁野田佳彥（Noda Yoshihiko）表示，原本他預期年內會解散，但想到來得這麼快，立憲民主黨將與其他反對黨合作，組成中間派聯盟因應。

另一方面，高市解散眾議院後是否能如願讓執政聯盟過半也有待觀察，因為她個人雖擁有高人氣，自民黨的支持度卻徘徊在30%附近，甚至低於2024年大選失利時的水準。

如果眾議院改選後執政聯盟仍未過半數，要求高市辭職的聲浪可能出現。也有人認為，高市解散國會的理由不充足，畢竟她先前一直表示忙於工作，無暇考慮解散國會，眾議院改選將耗資600億日圓（約3.8億美元），如果高市無法說服民眾解散國會卻實有必要，很可能面臨反彈。

有分析師認為，高市放出解散國會的消息是試探之舉，似有意迫使在野聯盟態度軟化與執政黨合作，主要用意並非解散國會。





(原始連結)





更多信傳媒報導

總預算卡關藍白會商TPASS解套 蔣萬安盼兩院溝通 基北北桃有短期代墊備案

衛福部憂「台灣未來帳戶」造成資源排擠 綠委批條文矛盾多但「儲蓄轉投資」不該否定

顧立雄澄清子彈沒有買貴 自產和外購雙軌並行

