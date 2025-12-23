日本首相高市早苗人氣不墜 支持度連三個月穩居七成

日本首相高市早苗「台灣有事」發言表達捍衛日本國土安全立場，卻招致中國政府反彈。（圖片來源／高市早苗臉書）

最新民調結果顯示，日本首相高市早苗(Takaichi Sanae)支持度連續三個月居高不下，「台灣有事」的相關發言，似乎並未動搖高市的高人氣。

根據日本《朝日新聞》（Asahi Shimbun）最新民調，12月份高市內閣的支持度持穩在68%，為就職以來連續三個月達到接近70%的水準，10月和11月的支持度分別為68%和69%。12月份不支持率為19%。另外，日經新聞(Nikkei)的最新調查結果也顯示，高市內閣支持度維持在75%，為連續3個月高於70%，不支持率為18%，與11月份持平。

高市11月初針對台灣問題在國會發表演說，引起北京政府激烈反應，日中關係急速惡化，但朝日新聞的調查顯示，55%的受訪者贊同她對中國的立場，30%表示不贊同。而在贊同者當中，高市內閣的支持率達89%。

當被問及日中關係惡化對經濟的影響時，53%的人表示擔心(含非常和有些擔心)，45%的人表示不擔心(含不太擔心或完全不擔心)，在不擔心的受訪者當中，高市內閣的支持度為80%。

熊貓外交劃下句點

然而，受到日中關係惡化影響，日本上野動物園熊貓即將在2026年1月全數歸還中國，日本會出現53年來首次「零熊貓」的局面。消息於12月15日宣布後，大批日本民眾蜂擁而至希望一睹熊貓的最後風采。

園內的2隻熊貓曉曉和蕾蕾是日本僅剩的兩隻熊貓，原本向中國承租的期限是到2026年的2月20日，園方希望延長租借，但因日中關係緊張，日方提出的申請遲遲未得到回應，最後決定依照雙方協商的結果，提前在1月底歸還。不過，根據朝日新聞的調查結果，70%的日本民眾認為沒有必要再度向中國交涉租借熊貓，僅26%的人表示有必要。

印太戰略智庫執行長矢板明夫對此認為，這不只是日本人對貓熊的態度，更是對中國外交的一次冷靜回應，比任何外交評論都更能說明核心問題。在高市發表台灣相關言論後，日中關係趨緊，日本媒體隨即大量報導「貓熊將消失」，這種過於明顯的政治連動，反而讓更多日本人產生反感。

中國下最後通牒，小泉進次郎冷回應

高市先前針對「台灣有事」的問題時回應，一旦台灣遭受攻擊，形同觸發日本的存亡危機，屆時自衛隊將行使集體自衛權，結果卻引起中國政府強烈反彈，除了接連祭出外交與政治等各種施壓手段之外，同時也一再要求日方撤回發言，日方始終未讓步，並且一再重申對台立場。

中國政府於16日發出最後通牒，要求高市收回相關言論，日本防衛大臣小泉進次郎（Koizumi Shinjiro）近日在記者會上被問及此問題是否難以處理時回答「與其說是困難，不如說根本沒有撤回的必要，這是我個人的想法。」短短幾句話道盡日本捍衛自己國土安全的決心。

(原始連結)





