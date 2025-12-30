日本首相高市早苗入住官邸 百年「鬧鬼」傳說再引關注

國際中心／陳佳鈴報導

日本首相宿舍稱「首相公邸」，因曾發生凶殺案又傳鬧鬼，空了十多年，日本首相高市早苗已在29日正式搬遷入住。（圖／翻攝自日本首相官邸官網）

日本首相高市早苗於昨(29日)正式搬遷入住位於東京市中心的首相官邸，這座歷史悠久的磚石豪宅因緊鄰其辦公室，將大幅縮短其通勤時間。然而，這項搬遷決定也讓這棟空了十多年的官邸中，流傳近一世紀的「幽靈傳說」再次成為大眾熱議的焦點。

高市早苗在就職兩個多月後選擇遷入官邸，背後原因與日前發生的12月大地震有關。當時高市因居住於官邸之外，花費了35分鐘才抵達辦公室處理災情，此舉遭到外界強力抨擊。為了落實其「工作、工作、工作」的口號，並提升應變效率，高市決定正式進駐這棟毗鄰辦公地點的官邸。

根據法新社報導，這座官邸背負著沉重的歷史色彩。在1930年代，官邸曾發生過兩次著名的未遂政變，當時多位包括首相在內的高級官員，慘遭年輕軍官暗殺身亡。至今，官邸內仍留有至少一個清晰可見的彈孔，增添了肅殺氣氛。

多年來，民間盛傳當年罹難者的鬼魂並未離去，仍一直在官邸走廊上遊蕩，甚至有傳言指出，入住者可能會遇到穿著舊時代軍服的幻影，進而引發睡眠問題。

面對靈異傳聞，日本歷任首相的態度各有千秋！前首相石破茂曾居住於這棟 2005 年翻新的住宅，並公開表示自己並不害怕鬼魂。岸田文雄曾表示自己從未見過任何幻影，在官邸內睡得非常安穩。安倍晉三則選擇長期居住在別處，始終未曾遷入這棟官邸。

目前高市早苗表示，自上任以來因公務繁忙，每晚僅能睡眠兩到四個小時。隨著她正式入住這棟充滿神祕色彩的歷史建物，官邸中有關「百年軍魂」的傳說，再度成為日本政壇關注的另類話題。

