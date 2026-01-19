日本首相高市早苗正式宣布1/23解散眾議院 計畫2/8重新選舉

日本首相高市早苗台灣時間今（19）日下午5時召開記者會，正式宣布將於1/23解散國會眾議院，大選預估提前至2/8舉行。

由於目前自民黨與日本維新會組成的執政聯盟，在眾議院有233個席次，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。再加上高市內閣支持率維持六成以上高點，因此高市早苗決定解散並改選，力圖改變國會格局。

若是改選後自民黨與日本維新會能獲得過半數席次，那總理仍是高市早苗；反之就是改由其他人來擔任總理。因此重新改選相當於由國民親手選出內閣總理大臣，讓國民直接決定是否將國家治理重任託付給高市早苗。

廣告 廣告

記者會上高市早苗表示，在上屆眾議院選舉中，沒有人想到她會執掌日本政權。解散國會是一個非常艱難的決定，為了與國民共同決定日本的未來，她必須做出這個決定，所以她不會逃避，也不會拖延。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

高市表態提前解散眾院1/19說明 立憲、公明黨組「中道改革聯合」迎戰

李在明、高市早苗同台打鼓！驚喜合奏BTS、《KPOP獵魔女團》歌曲

日媒曝高市早苗擬解散眾議院 2月初提前舉行大選