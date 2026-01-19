日本首相高市早苗正式宣布1/23解散眾議院
自民黨將打「食品消費稅歸零」選舉牌
日本首相高市早苗今天晚間在首相官邸召開記者會，正式對外宣布，將在1月23日解散眾議院。這將是自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉，選舉投票將於2月8日舉行。
高市早苗（自民黨總裁）日本時間今晚6時（台灣時間晚上5時 ）在首相官邸舉行記者會，宣布將於23日國會例會開幕時解散眾議院。
高市早苗本月14日已經向執政黨幹部正式表態，計畫在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，且朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。
自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。
眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。
日本政局進入選舉模式。日本首相高市早苗今天晚間正式宣布提前解散眾議院，相關競選政策陸續浮上檯面。針對物價上漲的對策成為朝野攻防焦點，政府考慮在眾議院選舉政見中納入「食品消費稅限期降為0%」的重大減稅方案。
《讀賣新聞》、共同社報導，多名政府與執政黨相關人士透露，高市正在評估將食品消費稅「在一定期間內歸零」，作為選舉公約的一環，以直接減輕民眾生活負擔。在物價持續高漲的情勢下，這被視為爭取選民支持的重要政策牌。
事實上，自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中，早已清楚寫明，「將在限定2年的前提下，把飲食類食品排除於消費稅課徵對象範圍之外，並研議立法。」高層指出，這次選舉將成為檢驗聯合執政協議內容的重要機會。
聯合執政的日本維新會方面也積極呼應。維新會共同代表藤田文武表示，將食品消費稅限定2年歸零，一直是該黨長期主張的政策，未來將在選戰中強力訴求。
在野陣營同樣將物價對策視為選舉核心議題。由立憲民主黨與公明黨共同成立的新黨「中道改革聯合」，正朝著把「食品消費稅率為零」列為基本政策方向協調，力圖在民生議題上與執政陣營正面交鋒。
17、18日是高市向黨內高層表明有意提前解散眾議院後的第一個周末，儘管距離23日通知國會正式宣布解散眾院還有幾天，但朝野的政策論戰事實上已全面啟動。各黨圍繞消費稅與物價上漲提出的對策，預料將成為眾議院選舉的主要戰場。
報導指出，執政黨內部已開始研議，若在眾院大勝，將於選後召集的特別國會中，提出包含消費稅減稅內容的稅制改革法案。相關人士指出，最快可能自2027年1月起，正式實施食品消費稅減免措施。
報導提到，在民生壓力持續升高的背景下，食品消費稅是否歸零、歸零的期間與財源安排，勢將成為左右選民判斷的重要關鍵。
其他人也在看
中配盼「快點統一」可寫簡體！教育部長回應
[NOWnews今日新聞]近日有一名中國籍配偶在社群平台提到，希望盡快統一，因為寫繁體字「好煩」，引起網友議論。教育部長鄭英耀今（19）日被問及此事表示，理解外籍學生在學習上需要適應語言，而教育部和地...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
柯志恩民調領先賴瑞隆6.3個百分點？ 綠營質疑「會員制投票」數據漏洞百出
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 2026年九合一選舉將於11月28日投票，各區選戰陸續展開，六都首長選情也備受關注。根據某媒體今（19）日公布最新民調結果，高雄市在藍綠對決的情境下，國民黨立委柯志恩支持度以44.0%領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。對此，左營、楠梓區民進黨市議員參選人尹立表示，該媒體拿一份「會員才能投票」...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
賴清德發聲了！台美關稅談定15%不疊加 承諾執政團隊「腳步沒停」
即時中心／黃于庭報導台美關稅談判日前正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。行政院副院長鄭麗君今（19）早率談判團隊返抵國門，由院長卓榮泰親自接機。對此，總統賴清德稍早發聲，表示執政團隊沒有停下腳步，將繼續為國家打拚。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
40歲失業求救文引暴動！網推「3捷徑」起薪6萬起跳
生活中心／曾詠晞報導近日PTT一則關於「中年沒錢沒專長」的求助貼文引發熱議，原PO擔心自己40歲想換工作，在求職網上卻只能找到保全之類的職缺，似乎一輩子就此定型。此番言論一出，立刻引起廣大網友們的討論。其中，內行網友揭露完全不同的視角「技術勞動力市場正出現嚴重斷層」，只要選對賽道，40 歲大叔也能在職場下半場打出精彩的逆襲戰。民視 ・ 53 分鐘前 ・ 發表留言
他控「綠營貪汙防寒衣預算」！王定宇回擊：移送法辦
政治中心／饒婉馨報導社群平台 Threads 近日出現一張攻擊政府的圖卡，內容指控防寒衣預算早在 2021 年就通過，卻拖到去年才買且至今未到貨，質疑其中涉及貪污。民進黨立委王定宇18日親自到該貼文下留言反擊，強調這完全是造謠，並詳細列出預算審查與執行時間表，目前已請相關單位處理法律責任，表示要查出背後的網路代操公司。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 2
陸配抱怨繁體字 鄭英耀：與地方合作提供過渡學習協助
（中央社記者林敬殷台北19日電）有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，可以理解跨國聯姻對於過渡學習及語言協助的需要，教育部也跟地方有合作，讓學生在學習、生活上能更順利，跟同學有更好的相處。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論
民進黨布局2026縣市長選舉，目前六都剩台北市、桃園市尚未確定名單，傳出民進黨將在1月底徵召提名總統府副秘書長何志偉挑戰任國民黨籍桃園市長張善政。對此，民進黨發言人吳崢今（19）日在選對會後受訪時回應，完全沒有討論。他並預告，下次選對會召開時間是2月2日。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
致函挪威總理拋震撼彈 川普不爽：沒得諾貝爾獎就不必「只顧和平」
美國總統川普近日對北極地緣政治局勢投下震撼彈，將其奪取格陵蘭控制權的野心與個人未獲諾貝爾和平獎的怨懟直接掛鉤。據挪威媒體披露及總理證實，川普在一封致挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre）的信函中發出警告，直言既然自己阻止了多場戰爭卻仍被拒發諾貝爾和平獎，他「不再覺得有義務純粹考量和平」，並將轉而專注於謀求美國的利益與正當權利。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千
碎紙如何分類？環保局揭正確回收方式 最高罰6千EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
最新民調贏賴瑞隆6.3％！柯志恩回應了：中間選民是關鍵
根據《ETtoday民調雲》今（19）日公布高雄市長選舉最新民調，在藍綠對決的情境下，國民黨立委柯志恩以44.0%支持度，領先民進黨立委賴瑞隆的37.7%，差距6.3個百分點，顯示藍在高雄有翻盤機會。其中，在不支持任何政黨的中間選民族群中，柯志恩以37.5%高於賴瑞隆的23.2%。柯志恩對此民調認為，最值得注意的是誰能提出具說服力的市政願景與政策，爭取中間族群的認同，將成為左右勝負的重要力量。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
對中國仍具戒心! 波蘭考慮禁中電動車入軍事基地 北京不爽回應了……
[Newtalk新聞] 歐盟與加拿大最近相繼取消了對中國電動車的高關稅，不過對電動車可能的資訊回傳中國仍然深具戒心。 在今 ( 19 ) 日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，波蘭媒體報導稱，波蘭軍隊正考慮禁止中國電動汽車進入軍事基地，理由是存在收集敏感性資料的風險。中方對此有何評論？ 對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示 : 「我們注意到相關的報導。中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。」 此外，在 17 日結束對中國為期 4 天訪問的加拿大總理卡尼也與北京簽署了 8 項合作文件。這趟訪問最大的亮點無疑是卡尼宣佈加方將在設定配額的前提下，取消對中國電動汽車加征的 100% 關稅。雙方並並發表了《中國和加拿大領導人會晤聯合聲明》。 對於波蘭的最新規定，放寬中國電動車進口的歐盟其他國家與加拿大是否會跟進則仍然有待觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導伊朗出現首例外交官叛逃! 人權團體控逾3300抗議者遭殺害 另4千多命案調查中故意製造兩韓新衝突? 南韓無人機入侵北韓2嫌曝光 竟都與「他」有關係……新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
「誤帶」國防委員會機密文件出場 黃國昌：等美公開後就知道不算機密
國防部長顧立雄今（19）日赴外交及國防委員會，報告機密專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，立委黃國昌上午遭爆帶機密文件出場，引發議論。黃國昌說，他第一時間發現誤帶機密文件後就返場繳回。他直言，今日機密會議彷彿是過水，但他尊重軍方決定，等美方公開後，大家會發現這些項目「根本就不算機密」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
中配教寫作業怨「繁體字好煩」！竟高喊盡快統一 鄭英耀回擊了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導我國與中國互不隸屬為客觀事實，不過許多嫁來台灣的中國籍配偶，屢屢發表爭議言論躍上新聞版面，更有數名因宣揚武統遭遣返。近日有名中配協助小孩寫作業時，指稱「寫繁體字好煩」，希望盡快統一就可以寫簡體，引發輿論譁然。對此，教育部長鄭英耀今（19）日回應，期待地方政府教育局處提供協助，讓他們學習能夠更順利、跟同學更好的相處。民視 ・ 7 小時前 ・ 3
羨慕！外資投信尾牙送大禮 全公司「每人一支」iPhone 17 Pro Max
歲末年終之際，各家公司紛紛舉辦尾牙犒賞員工一年來的辛勞，近日傳出有外資投信公司大手筆致贈全公司200多名員工價值4.5萬的iPhone 17 Pro Max，每人一支免抽獎，消息一出引發網友熱議，紛紛投以羨慕的眼光。太報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
WBC／VamosIto！MLB資深記者看好林安可「突破性成長」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導大聯盟資深記者JonMorosi持續關注台灣棒球動態，繼先前點名年輕投手孫易磊後，今（19）日再度在社群平台發文，這回將焦...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
鄭麗文談關稅喊國難！張益贍點頭「她講的沒錯」原因曝光
台灣、美國完成關稅談判，對等關稅降到15％且不疊加，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，不過此消息讓國民黨主席鄭麗文卻崩潰氣喊「國難當頭還在慶祝」。對此，前民眾黨中央委員張益贍也點頭「她講的沒錯」，並曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
台灣人愛出國！去年1738萬人次出境創新高 人均飛2.45次超越日韓
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導台灣人出國旅遊熱潮持續升溫。交通部觀光署統計，去年1至11月國人出國達1738萬239人次，創下歷史新高，其中日本以35.4%...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
尾牙淪馬戲團？每半小時玩遊戲「娛樂」主管 網嘆：公司問題
鄰近年末，許多公司陸續舉辦尾牙活動，本是用於犒賞員工過去的付出，但有民眾透露，他們的尾牙強制要求員工參加各種遊戲，不僅形同變相加班，還像是小員工在「娛樂」主管，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
柯文哲批營養午餐免費騙選票 蔣萬安：讓孩子不因經濟在餐桌感受不同
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 前台北市長、民眾黨前主席柯文哲昨日批評，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐完全免費等政策是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助。對此，蔣萬安今（19）日回應表示，台北市生活成本高，推動營養午餐免費，最主要是希望讓孩子好，「希望每一個孩子都不會因為自己的家庭或是狀況，在餐桌上感受到不同」。 「營養午餐完全免費基本上就是民粹政...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 13
宣布解散眾議院倒數？高市早苗將開記者會 聚焦這些事「同步處理台海爭議」
日本首相高市早苗將於今（19）日傍晚舉行記者會，表明在23日通常國會開議之初解散眾議院的立場。朝野政黨正急於準備，預計眾議院選舉日程為「1月27日公示、2月8日投開票」。高市早苗預計將在記者會上，針對聯合執政架構及「強韌經濟」等議題尋求選民信任，並說明選在此時解散的理由。據日媒報導，高市早苗將於同日下午在官邸與經團連會長筒井義信等人進行會談。至於高市早苗就任......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 發表留言