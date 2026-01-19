日本首相高市早苗正式表明 將在23日解散眾議院

（中央社東京19日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天晚間在首相官邸召開記者會，正式對外宣布，將在1月23日解散眾議院。這將是自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉。

高市本月14日已經向執政黨幹部正式表態，計劃在本月23日召集的通常國會開議初期，就解散眾議院，且朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好為465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻。

眾議院議員任期4年，將於今年10月任期過半，但首相擁有中途解散權力。這次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。（編譯：楊惟敬）1150118