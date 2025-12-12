日本首相高市早苗「台灣有事」表態後，中國對日本總體策略研析

2025年11月7日，日本首相高市早苗於眾議院指出，若「台灣有事」且伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法制下可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此一表述在日本內部被視為日本首相首次以國會答詢形式，將台灣情勢與日本「存立危機事態」概念明確連結，隨後迅速引發中方強烈反應並使得中日兩國關係迅速冷卻。

綜合11月中旬以來的發展，中國對日作為呈現出「三線並進、分層加壓」的總體方略，一方面以外交戰與輿論戰塑造話語權、提高日方政治成本；二方面以軍事訊號強化威懾、擴大區域緊張感；三方面以社會與經貿工具調整交流與市場風險，形成可控但具象的壓力效果。

廣告 廣告

中方敘事戰與外交施壓：跨部會同步、強化政治成本

在「大外宣／敘事戰」層次，中方多路並進，包括透過外交部、國台辦等部門持續以「涉台錯誤言論」、「損害中日兩國政治基礎」等定性框架進行回應，並透過商務部形塑「政治表態將導致經貿後果」的訊號；同時，中國駐日使節亦發表具高度爭議的社群文章（如中國駐大阪總領事薛劍在X的「斬首」式措辭）；研判此線目的在於把日本首相表態「制度化為挑釁事件」，並透過跨部會口徑一致，使日本在國內政治與對外經貿間承擔更高的政治成本。

中方軍事訊號與周邊動態：以演訓與挑釁擴大壓力場域

在軍事面，中方採取較典型的「海空演習—航行警告—區域存在感」組合。中國先發布黃海海域實彈射擊警告，進而12月7日從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫；研判此線作用在於「把政治爭端外溢到安全場域」，以演訓與軍事對峙提高不確定性，並迫使日本在防衛監控與外交降溫之間投入更多成本。

中國社會與經貿政策工具運用：先人流、再交流、後特定品項貿易

中國對日本的社會經濟面的反制，首先運用人流管制上，11月14日，中國外交部與駐日使領館發布領事提醒，建議中國公民近期避免前往日本，理由包含治安風險並直接提及日本領導人涉台言論「惡化交流氛圍」。

再者是暫緩兩國交流活動與文化面調整，根據日本貿易振興機構(JETRO)統計。已有逾20場中日經貿交流活動取消／延後，形成中國對日本「制度性交流降速」效果；另一方面，中國同時在農漁產品與貿易檢疫限制上對日方施壓，11月18日中國海關總署暫停進口全部日本水產品，據調查共計有172家水產業者受到影響，占所有對中國出口廠商的1.9%。

綜合而言，日本首相高市早苗近日明確表示「台灣有事即日本存亡危機」後，中國隨即採取多層次、跨領域的政策工具進行回應，顯示涉台議題在區域互動中具有高度外溢性，並可能快速影響外交、安全與經貿等不同層面；隨著兩岸情勢緊繃，台灣也應該建立「跨部會快速反應中國政策機制」，例如整合國防部、經濟部、外交部、農委會、陸委會等單位共同預警，用以應對未來中國各種可能作為的風險管理機制。

作者》林展暉 逢甲大學通識教育中心助理教授。