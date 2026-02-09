日本首相高市率自民黨單獨拿下眾院2/3席次 日股狂漲逾3000點創新高

日本首相高市早苗（圖右）大獲全勝，激勵日股周一盤中一度來到57337點的史上最高峰，狂漲3084點或5.6%。（圖片來源／Sanae/x）

日本周日（2月8日）舉行眾院大選首相高市早苗自民黨單獨拿下316席，單獨拿下逾2/3（311席），寫下1955年創黨來最高紀錄，跟連立的維新加起來總共有352席。

日股盤中一度狂漲3084點

日本首相大獲全勝的佳音傳來，日股日經指數周一開盤上漲877點或1.6%，指數開高後，一度來到57337點的史上最高峰，狂漲3084點或5.6%，截至台北時間10點分，報57050點，大2,445.33點或4.51%，報56,699.01點。

由於日本內閣高市早苗力推「資源自主」政策，掌握關鍵能源與礦產的日本商社股將成最大贏家，股價全面上揚，三菱商事周一盤中上漲3.07%，報4868日圓；住友商事上漲2.2%，報6283日圓。

高市早苗首相在贏得大選後，隨即呼籲修改日本和平憲法。同時，自民黨聯盟擁有超過2/3席次，足以將參議院否決的法案復活，讓日本邁向正常化國家。

她還獲得美國總統川普祝賀，強化鞏固美日關係。美國總統川普8日透過社群平台發文，祝賀日相高市早苗及其執政聯盟贏得大選，並祝福她「在推行保守的、以實力求和平的議程方面取得巨大成功」。

日本首相計畫在3月19日訪問美國

美國財政部長貝森特當天同樣為高市首相「大獲全勝」喝彩，強調強大的日本讓美國在亞洲更具實力。貝森特強調「她在國會取得2/3多數，川普總統上周也為她背書。她是很棒的盟友，與總統關係深厚。當日本強大時，美國在亞洲就強大。」

《路透社》等外媒報導，共同社估計，在本次眾院選舉，1270位候選人共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席）。選前自民黨只有198席、維新會34席，合計232席，選後自民單獨即大幅311席，可在所有常任委員會掌握委員長並確保委員過半。

反觀親中的在野聯盟「中道改革連合」慘敗收場，從選前的167席慘崩118席，剩下49席，候選人全部敗北，包括Aeon百貨巨頭老闆的次子、連10勝的岡田克也敗給自民黨的石原正敬，幹事長安住淳敗給日本前寫真女星「賽車女王」森下千里，共同代表野田佳彥與齊藤鐵夫將在周一（2/9）宣布辭職。

在野中道聯盟慘敗，高市首相抗中路線告捷

對於日本大勝的結果，《華盛頓郵報》的社論指出，首相高市早苗大獲全勝，對美國來說也是好消息，高市勝選確認她將於3月19日訪問華盛頓的計劃，並盛讚美日同盟的「無限」潛力。

同時，自民黨狂勝，也代表高市的抗中路線在政治上是有利的。反映出日本民眾日益認識到北京構成生存威脅。高市早苗與中國獨裁者習近平針鋒相對，直言攻擊台灣將直接威脅日本，此舉贏得了民眾的支持。

自民黨成為戰後日本首個在眾議院獲得三分之二多數的政黨，這種歷史性勝利為高市首相的2大競選承諾鋪平道路，包括減稅政策，以及為了對抗中國，日本將大幅提高軍費支出。

如果首相的競選綱領獲得通過，日本將能夠承擔更多對抗中國的安全責任，包國防支出將提高到至少佔國內生產毛額（GDP）的2%，日本還將擴大攻擊性軍事能力並解除致命武器出口禁令。

(原始連結)





