「日本馬上沒有大熊貓了！」解碼北京如何用心理戰逼日本首相低頭

高市早苗一場答詢，竟引爆中國罕見的外交反擊？從熊貓回家、水產禁令到旅遊降溫，北京這套「非軍事組合拳」看似針對日本，實則是瞄準全球大國地位的終極測試。美國態度曖昧、日本發生內訌，地緣政治裡面的水之深、之渾、之險，遠超出你的想像。

「日本，馬上要沒有大熊貓了」「資生堂股價大跌」「中國事實上停止日本水產品進口」……，中美日媒體以醒目標題，報導日本首相高市早苗11月7日關於「台灣有事即日本有事」言論所引發的衝擊波。對此提出嚴正交涉的中國大陸，雖未宣布對日本制裁，但已全面施壓，中日關係已呈現「政冷經涼」現象。

綜合《日經中文網》《北京日報》報導，熊貓，原是中日外交友好舞台上的要角，日本和歌山縣白浜町飼養著4隻來自中國大陸的熊貓，東京上野動物園則有2隻：「曉曉」和「蕾蕾」，近期均將陸續被返還中國大陸，日本可能迎來「零熊貓」的局面。

中日緊張關係迅速升溫，大陸民間商務部門已開始收緊與日資企業的交流。日本《共同社》報導，日本貿易振興機構（JETRO）透露，日中聯合商務研討會等多項活動已因中方要求而取消或延期，中方並未說明理由。日本10個以上地方政府原定11月22～23日在廣東深圳舉行的旅遊推介活動，也被推遲到下個月以後。

美國《CNBC》則指出，非常倚賴陸客的日本美妝品牌資生堂的股價，自高市早苗的言論激起中方的強烈不滿和反擊後，一度下跌了11％。同樣遭遇股價斷崖式下跌的，還有資生堂的母公司三越伊勢丹控股。

倚賴陸客的資生堂，自高市早苗言論激起中方的強烈不滿和反擊後，股價一度下跌11％。取自Shiseido官網

停買海鮮只是小菜一碟，陸客退燒衝擊觀光

戲劇化失去大陸市場的，還有日本海鮮。大陸在2023年以東京電力福島第一核電站處理水排放為由，全面停止進口日本水產品，直到2025年6月才宣布重啟除福島和東京等10個都縣以外的37個道府縣的水產品進口。11月5日，首批出口的6噸北海道產冷凍扇貝裝船運往大陸。

當此次中日雙邊爭端已演變為近年來最嚴重的爭端之一，大陸很快再次暫停進口日本海鮮。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上，就停止進口水產品的原因表示：「日方此前承諾履行輸華水產品監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

北海道扇貝。取自X@hokkaido_gyoren

迄今受創亦深的商業領域，則是日本的觀光旅遊業。

在中國官方提醒大陸民眾近期避免前往日本後，大陸赴日旅遊訂單大幅縮水。上海《澎湃新闻》報導，根據協力廠商出行平台航班管家DAST監測顯示，中國大陸赴日民航旅客量出現明顯下滑。11月18日客座率環比前一週預計下滑12.3個百分點，旅客量環比前一週預計下滑10.8％。從航班量來看，11月18日的航班取消率為13.4％，為近5天以來最高值。

從日本國家旅遊局統計數字可知，截至目前，陸客是2025年赴日外國遊客的最大客源，人數約為570萬人次，占所有遊客的近23％。

施壓日本給全世界看，彰顯大國影響力

由於有專家推估，中日緊張局勢將不會很快緩和，日本野村綜合研究所以此測算，中日緊張關係可能導致日本GDP在一年內收縮1.79兆日圓（約新台幣3600億元），相當於下降0.29％。

大陸對日本採取了一系列施壓措施，看在美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中眼裡，背後有著北京的深層目的。

「從經貿數字看，這些措施其實都不算動搖日本國本，」翁履中說，真正的重點不在經濟打擊，而在心理與政治效應。其間所傳遞的政治信號，可能引發日本內部的不同聲音，甚至質疑政府是否應該在此時挑起事端。

再放諸當前國際格局，中美之間既有競爭也有合作，大陸一直強調自己已與美國平起平坐，也正試圖通過非軍事手段，展示作為大國的影響力。

「當然，你也可以說北京是小題大作，但對北京而言，這確實是個絕佳的操作機會。」翁履中分析，大陸藉機選擇以日本為目標進行「壓力測試」，想要驗證自身能否像美國一樣，利用非軍事力量對其他國家施壓，並讓對方退讓。如果成功，就等於向世界證明：大陸的影響力確實可與美國比肩。

大陸對日本採取了一系列施壓措施，背後可能有著深層目的。蘇義傑攝

下一招限制稀土？中日緊張短期不消停

接下來，隨著民族主義情緒高漲，北京極有可能會繼續增加對日本的壓力。

過去經驗顯示，大陸常操作民間情緒作為雙面刃——就像「關門放狗」，若狗鍊斷了控制不住，反而麻煩。「所以現在北京的策略是：把狗放遠一點，讓它繼續叫，維持高壓氛圍，但隨時準備拉回。」

包括限制稀土出口，或是取消對日本人的免簽待遇等手段都可能出爐。然而，大陸也會仔細算計、拿捏好分寸感：「大陸會評估每張牌的成本，像是稀土管制會影響自身收益嗎？能否透過其他市場轉嫁？若成本可控，就會繼續施壓；若難以承受，就會克制。總之，北京相信主控權在自己手上。」

翁履中判斷，事件的落幕，最終結果將取決於日本是否會做出讓步，尤其是高市早苗是否會道歉。「這場風暴恐怕不會很快結束，而是一場長期的戰略角力。」